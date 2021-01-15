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Гособлигации РФ обвалились рекордно за полгода

15.01.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Гособлигации РФ обвалились рекордно за полгода

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  • 15.01.2021, 20:15
Гособлигации РФ обвалились рекордно за полгода

Нет спроса.

Рынок российского госдолга завершил первую неделю полноценных торгов на Московской бирже в новом году рекордным за полгода падением котировок, пишет finanz.ru.

Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, просел на 1,1% (максимальную величину с последней недели июня) и оказался в шаге от нового минимума за 8 месяцев, закрыв сессию пятницы на отметке 151,8 пункта.

6-летние ОФЗ 26207 подешевели на 1,02% за неделю и 0,42% в пятницу с ростом доходности до 5,75% годовых; 10-летние ОФЗ 26218 спикировали на 1,5% за неделю и 0,47% в последние торговый день, а их доходность обновила почти 3-месячный максимум - 6,21% годовых.

На продаже всю неделю были дилеры-нерезиденты, которые сбрасывают госбумаги в небольших объемах, отмечают в ИК «Локо-Инвест». При этом поддержки со стороны спроса практически нет.

«Динамика российских гособлигаций совпадает с движением цен на глобальном рынке», - указывает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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