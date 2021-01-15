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Белорусы Австрии протестовали возле здания «Райффайзен» банка
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Австрии протестовали возле здания «Райффайзен» банка
Банк - один из спонсоров ЧМ-2021 по хоккею.
Белорусы Австрии протестовали возле здания «Райффайзен» банка, который является одним из спонсоров
Об этом сообщает телеграм-канал
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Банк - один из спонсоров ЧМ-2021 по хоккею.
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