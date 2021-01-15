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Замминистра МВД прокомментировал задержание журналиста Андрея Александрова и его сожительницы

15.01.2021 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 января стало известно о задержании двоих подозреваемых в финансировании протестной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги для этих целей, как рассказали следователи, предоставлялись фондом BY_Help.

Замминистра МВД прокомментировал задержание журналиста Андрея Александрова и его сожительницы

Сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями удалось выйти на след двух индивидуальных предпринимателей – жителей Минска, которыми оказались журналист Андрей Александров и его сожительница. При задержании у них изъяли более 100 тысяч долларов и евро. В лучших детективных традициях деньги оставляли в различных локациях в виде закладок.

Замминистра МВД прокомментировал задержание журналиста Андрея Александрова и его сожительницы

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
С августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦПИ и ИВС и так далее. При этом все используемые для этих целей средства они получали из-за рубежа.

«В целлофановом пакете пять пачек 100-долларовых купюр». Задержаны подозреваемые в финансировании протестов

Замминистра МВД прокомментировал задержание журналиста Андрея Александрова и его сожительницы

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Они находятся в следственном изоляторе.

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Люди в материале: Геннадий Казакевич, Андрей Александров

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 15 января стало известно о задержании двоих подозреваемых в финансировании протестной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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