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Замминистра МВД прокомментировал задержание журналиста Андрея Александрова и его сожительницы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 января стало известно о задержании двоих подозреваемых в финансировании протестной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги для этих целей, как рассказали следователи, предоставлялись фондом BY_Help.
Сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями удалось выйти на след двух индивидуальных предпринимателей – жителей Минска, которыми оказались журналист Андрей Александров и его сожительница. При задержании у них изъяли более 100 тысяч долларов и евро. В лучших детективных традициях деньги оставляли в различных локациях в виде закладок.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Они находятся в следственном изоляторе.
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Новости Беларуси. 15 января стало известно о задержании двоих подозреваемых в финансировании протестной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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