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Латвия предложила провести все матчи ЧМ по хоккею в Риге
15.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что Латвийская хоккейная ассоциация готова провести все матчи ЧМ-2021 в Риге.
Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.
Ранее различные организации призвали ИИХФ перенести чемпионат мира из Минска из-за политической ситуации в Беларуси.
— Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге, — цитирует
Нам нужно еще провести несколько встреч. Если мы отменим Минск, то, может быть, другие федерации выйдут на нас с предложением, это тоже возможно.
Окончательное решение о проведении турнира должно быть принято на совете ИИХФ, который запланирован на конец января.
Ранее Фазель сообщил, что организация получила предложение от Датского хоккейного союза и ведет переговоры с Федерацией хоккея Словакии.
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Об этом сообщил Рене Фазель.
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