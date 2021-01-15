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Милиция: окно, разбитое за белые и красные снежинки, — выражение мнения

15.01.2021 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семья минчан украсила свое окно перед Рождеством снежинками в бело-красно-белой композиции. И вскоре ночью им это окно разбили, бросив гайки.


Минчанам разбили окно за белые и красные снежинки / svaboda.org​

"Флаг мы не вывешивали, потому что мало ли что. Подумали, что снежинки — это не запрещено. Хотели таким образом выразить свою позицию, чтобы видели соседи и люди, которые проходят мимо, чтобы видели, что нас много. У нас на соседних окнах листы бумаги висят, но наши снежинки не понравились больше всего", — рассказывает минчанка Ирина в комментарии Радио "Свобода".

Случилось всё в половине третьего ночью. Хозяева квартиры вызвали милицию. Те сразу уточнили, висела ли в окне незарегистрированная символика.

Ущерб от действий неизвестных хозяева квартиры оценили в 270 рублей.

Через несколько дней из Московского РУВД Минска ответили, что они не видят хулиганства в разбитом окне, а это — только "выражение мнения".

"В ходе проверки орган уголовного преследования приходит к выводу, что в настоящее время, в связи с политическими событиями в стране, среди лиц из числа гражданского общества есть лица, которые негативно относятся к бело-красно-белой символике", — говорится в ответе из милиции. 

Оснований для уголовного дела они также не видят, так как ущерб меньше 40 базовых величин (на сегодня 1 базовая величина — 29 рублей).

Кстати, хозяйка квартиры говорит, что получила записи с камер видеонаблюдения на доме: там видно, что гайки в окно бросала группа людей в масках.
 
Теги: Минск
 
 
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Семья минчан украсила свое окно перед Рождеством снежинками в бело-красно-белой композиции. И вскоре ночью им это окно разбили, бросив гайки.
 
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