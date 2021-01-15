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Для работников госпредприятий снова хотят ввести изменения по зарплатам
Источник материала: Tut.by
В Беларуси снова хотят ввести изменения по зарплатам работников госпредприятий. Для этого чиновники с подачи профсоюзов намерены в очередной раз отвязать рост зарплат от производительности труда. Это следует из сообщения Федерации профсоюзов. Рассказываем, что конкретно хотят ввести.
В Федерации поясняют, что правительство подде ржало их идею — приостановить действие постановление Совмина № 744. По нему госорганизации, а также те, в которых в уставном фонде доля собственности государства превышает 50%, не мо гут поднимать номинальные начисленные среднемесячные зарплаты работникам без привязки к производительности труда. Повышать можно только если соотношение производительности труда и зарплаты выше отмети в 1,0.
Если введут предложенные изменения, то госпредприятия смогут повышать зарплаты работникам без привязки к производительности труда. Профсоюзы сообщают, что приостановить действие постановления № 744 хотят до 31 марта этого года. Сообщается, что соответствующий проект изменений правительства уже подготовлен. С учетом того, что сегодня уже 15 января, а документ еще не принят, то на работу новшеств остается менее 2,5 месяцев.
Почему решили ввести изменения
— Это даст возможность нанимателям самостоятельно принимать решение о повышении уровня оплаты труда всех или отдельных работников с целью обеспечения их мотивации к результативному труду, — поясняют в Федерации, для чего инициировали приостановку действия постановления Совмина.
— Идея, заложенная в документе (постановлении № 744. — Прим. ред.), теоретически правильная: рост заработных плат должен подкрепляться производительностью труда. Но проблема в том, что этот документ не учитывает ряд особенностей работы предприятий. Например, сезонность, специфику производства и так далее. Показатели, используемые для определения производительности труда, не всегда объективные. В результате на ряде предприятий искусственно сдерживается рост заработных плат, — отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич. — Особенно эти противоречия обострились в период непростой эпидемиологической ситуации. Многие организации столкнулись с объективными факторами, не позволяющими выполнить заложенные в постановлении параметры, при этом они имеют объективные возможности для повышения заработной платы.
Напомним, в апреле прошлого года чиновники
Тем временем реальные зарплаты белорусов, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, по-прежнему увеличиваются заметно быстрее, чем производительность труда.
Что планировали чиновники по производительности труда на 2020-й год, а что (не) получается по факту
Рост производительности труда по валовому внутреннему продукту на 2020 год
Единственный регион, в котором этот показатель за 9 месяцев 2020 года вырос — Могилевская область (+1,2%). При этом все регионы, в том числе и Могилевская область, проваливают планы по росту производительности труда.
Реальные зарплаты в январе-сентябре 2020-го выросли в целом по стране на 8% к аналогичному периоду 2019 года. Больше всего — в Минске (+9,3%), а меньше всего — Минской области (+6,2%).
При этом реальная зарплата в бюджетных организациях в январе-сентябре 2020 года выросла заметнее, чем в целом по стране, — на 13,9% к аналогичному периоду 2019 года. Для сравнения: в промышленности — на 3,6%, в строительстве — на 8,4%.
Производительностью займутся в этой пятилетке
В пятилетке на 2010−2015 годы
В прошлой пятилетке, которая закончилась в 2020-м, тоже не задается с решением этого вопроса. К примеру, власти обещали решить этот вопрос еще
При этом в нынешней пятилетке, которая началась в 2021-м, чиновники также
Чем опасна разбежка в росте реальных зарплат и производительности труда
Экономист Леонид Фридкин
«Если в 2019 году производительность труда увеличилась на 1,3%, а реальная зарплата — на 6,5%, то за 9 месяцев 2020-го первый показатель сократился на 0,9%, а второй вырос на 8%. Сохранение этой тенденции повлечет увеличение дисбалансов в экономике, — отмечает эксперт. — Для экономики, развивающейся в основном на экстенсивной основе при невысоком качестве экономического роста, необходимы опережающие темпы повышения производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы. Обратная пропорция допустима лишь при качественном экономическом развитии с достаточно высокой динамикой эффективности и стабильных темпах роста капиталовооруженности. К сожалению, в Беларуси это правило не соблюдается. Поэтому необходимо обеспечить баланс государственной политики в области зарплаты и доходов населения с реальным состоянием экономики и уровнем интенсивности накопления капитала».
В правительстве ранее
Эксперты также высказывали мнение, что разрыв в росте этих показателей несет угрозы. Международный валютный фонд
Если зарплата растет, а производительность труда — нет, значит доходы населения повышают искусственно,
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В Беларуси снова хотят ввести изменения по зарплатам работников госпредприятий. Для этого чиновники с подачи профсоюзов намерены в очередной раз отвязать рост...
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