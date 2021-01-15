Для работников госпредприятий снова хотят ввести изменения по зарплатам

Источник материала: Tut.by

В Беларуси снова хотят ввести изменения по зарплатам работников госпредприятий. Для этого чиновники с подачи профсоюзов намерены в очередной раз отвязать рост зарплат от производительности труда. Это следует из сообщения Федерации профсоюзов. Рассказываем, что конкретно хотят ввести.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Федерации поясняют, что правительство подде ржало их идею — приостановить действие постановление Совмина № 744. По нему госорганизации, а также те, в которых в уставном фонде доля собственности государства превышает 50%, не мо гут поднимать номинальные начисленные среднемесячные зарплаты работникам без привязки к производительности труда. Повышать можно только если соотношение производительности труда и зарплаты выше отмети в 1,0.

Если введут предложенные изменения, то госпредприятия смогут повышать зарплаты работникам без привязки к производительности труда. Профсоюзы сообщают, что приостановить действие постановления № 744 хотят до 31 марта этого года. Сообщается, что соответствующий проект изменений правительства уже подготовлен. С учетом того, что сегодня уже 15 января, а документ еще не принят, то на работу новшеств остается менее 2,5 месяцев.

Почему решили ввести изменения

— Это даст возможность нанимателям самостоятельно принимать решение о повышении уровня оплаты труда всех или отдельных работников с целью обеспечения их мотивации к результативному труду, — поясняют в Федерации, для чего инициировали приостановку действия постановления Совмина.

— Идея, заложенная в документе (постановлении № 744. — Прим. ред.), теоретически правильная: рост заработных плат должен подкрепляться производительностью труда. Но проблема в том, что этот документ не учитывает ряд особенностей работы предприятий. Например, сезонность, специфику производства и так далее. Показатели, используемые для определения производительности труда, не всегда объективные. В результате на ряде предприятий искусственно сдерживается рост заработных плат, — отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич. — Особенно эти противоречия обострились в период непростой эпидемиологической ситуации. Многие организации столкнулись с объективными факторами, не позволяющими выполнить заложенные в постановлении параметры, при этом они имеют объективные возможности для повышения заработной платы.

Напомним, в апреле прошлого года чиновники приостанавливали действие этого постановления.

Тем временем реальные зарплаты белорусов, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, по-прежнему увеличиваются заметно быстрее, чем производительность труда.

Что планировали чиновники по производительности труда на 2020-й год, а что (не) получается по факту

Рост производительности труда по валовому внутреннему продукту на 2020 год запланирован был на уровне 2,6% к 2019 году. При этом январе-сентябре прошлого года этот показатель, по прогнозам чиновников, должен был вырасти на 2% к аналогичному периоду 2019-го. По факту в январе-сентябре 2020 года производительность труда упала на 0,9%.

Единственный регион, в котором этот показатель за 9 месяцев 2020 года вырос — Могилевская область (+1,2%). При этом все регионы, в том числе и Могилевская область, проваливают планы по росту производительности труда.



Инфографика Белстата

Реальные зарплаты в январе-сентябре 2020-го выросли в целом по стране на 8% к аналогичному периоду 2019 года. Больше всего — в Минске (+9,3%), а меньше всего — Минской области (+6,2%).

При этом реальная зарплата в бюджетных организациях в январе-сентябре 2020 года выросла заметнее, чем в целом по стране, — на 13,9% к аналогичному периоду 2019 года. Для сравнения: в промышленности — на 3,6%, в строительстве — на 8,4%.

Производительностью займутся в этой пятилетке

В пятилетке на 2010−2015 годы не были решены «структурные проблемы, сдерживающие устойчивое и сбалансированное развитие», среди них — низкая производительность труда и высокие издержки производства, обусловленные слабой инновационной активностью реального сектора экономики и сферы услуг.

В прошлой пятилетке, которая закончилась в 2020-м, тоже не задается с решением этого вопроса. К примеру, власти обещали решить этот вопрос еще в 2018 году (но не получилось: реальные зарплаты выросли на 11,4%, а производительность — на 3,4%), а потом перенесли планы на 2019-й. Но снова не вышло: реальные зарплаты выросли на 7,3% к 2018-му, а производительность — на 1,3%.

При этом в нынешней пятилетке, которая началась в 2021-м, чиновники также намерены заняться сокращением избыточной занятости работников, взяться за «закореневшую проблему» — рост производительности труда, которую не удается решить не первый год. Однако уже в начале пятилетки намерены как минимум временно приостановить действие 744-го постановления.

Чем опасна разбежка в росте реальных зарплат и производительности труда

Экономист Леонид Фридкин полагает , что «планируемый рост зарплат (прежде всего — бюджетников) выглядит неадекватно завышенным по сравнению с темпами роста экономики. Трудно надеяться, что производительность труда вырастет вдруг на 7,5%, учитывая, что в последние годы она систематически отставала от прогноза, а разрыв с темпами роста зарплат достиг критических размеров».

«Если в 2019 году производительность труда увеличилась на 1,3%, а реальная зарплата — на 6,5%, то за 9 месяцев 2020-го первый показатель сократился на 0,9%, а второй вырос на 8%. Сохранение этой тенденции повлечет увеличение дисбалансов в экономике, — отмечает эксперт. — Для экономики, развивающейся в основном на экстенсивной основе при невысоком качестве экономического роста, необходимы опережающие темпы повышения производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы. Обратная пропорция допустима лишь при качественном экономическом развитии с достаточно высокой динамикой эффективности и стабильных темпах роста капиталовооруженности. К сожалению, в Беларуси это правило не соблюдается. Поэтому необходимо обеспечить баланс государственной политики в области зарплаты и доходов населения с реальным состоянием экономики и уровнем интенсивности накопления капитала».

В правительстве ранее говорили о жесткой увязке роста зарплаты с производительностью труда. А в Нацбанке отмечали , что необоснованный рост зарплат формирует предпосылки для ускорения инфляции. «Рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения темпами, опережающими динамику производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе», — отмечал ранее регулятор.

Эксперты также высказывали мнение, что разрыв в росте этих показателей несет угрозы. Международный валютный фонд советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции. Эксперты отмечают, что экономический подъем в Беларуси среди прочих факторов поддерживается быстрым ростом заработной платы. Она увеличивается темпами, опережающими темпы роста производительности труда.

Если зарплата растет, а производительность труда — нет, значит доходы населения повышают искусственно, пояснял ранее экономист Леонид Злотников.