Слух: Apple не будет выпускать iPhone 13. Гаджеты назовут иначе

Источник материала: Tut.by

Осенью этого года — скорее всего, в сентябре — Apple представит новое поколение смартфонов iPhone. Издание Gizchina со ссылкой на абстрактную информацию из «цепочки поставок» утверждает, что устройства вернутся к привычному неймингу.



На фото iPhone 12. Фото: The Verge

Девайсы якобы назовут iPhone 12s, а не iPhone 13. Напомним: в последний раз литеру S в названии смартфонов Apple использовала в iPhone Xs, вышедших в продажу в 2018 году. Ранее смартфоны с S привносили новые технические элементы — скажем, сканер отпечатков пальцев впервые встроили именно в iPhone 5s. А обычные номерные модели телефонов Apple вроде iPhone 4, наоборот, делали ставку на «свежий» дизайн.

По имеющейся информации, грядущие iPhone 12s (или все же iPhone 13?) будут выглядеть примерно так же, как и нынешние iPhone 12: достаточно острые грани корпуса сохранятся. При этом «челка» под систему фронтальных датчиков Face ID якобы станет чуть меньше, а экраны — по крайней мере, в Pro-версиях — наконец обзаведутся частотой обновления в 120 Гц. Самих смартфонов останется четыре — их диагонали экранов не изменятся.