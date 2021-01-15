|
Вместо наказания – предупреждение, вместо штрафа – общественные работы. В Минюсте рассказали про новую редакцию КоАП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вместо наказания – предупреждение, вместо штрафа – общественные работы. Над созданием нового процессуального Административного кодекса Беларуси больше года работали специалисты из десятка ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все предложения постепенно собирались, а уже в Палате представителей вырабатывались конкретные решения. Итог масштабной работы – принятие новых правовых актов, о которых нашим корреспондентам разъяснили в Министерстве юстиции.
Павел, подскажите, пожалуйста. Президент подписал новые кодексы об административной ответственности. В чем, на ваш взгляд, главное отличие новой редакции?
Павел Ненашев, главный консультант Министерства юстиции:
Отдельно вводится особый порядок привлечения к ответственности несовершеннолетних, более либеральный по сравнению с действующей редакцией.
И в целом КоАП кардинально пересмотрен на предмет общего количества составов правонарушений, которых стало где-то на 100 меньше. Были пересмотрены более 200 санкций составов правонарушений. В целом кодекс был кардинально отредактирован с учетом действующих подходов в законодательстве и действующей правоприменительной практики.
Как изменились подходы к наказаниям за правонарушения? Возможно, где-то смягчились, стали более либеральными, а где-то усилились. Назовите конкретные примеры.
Павел Ненашев:
Что касается смягчения ответственности, то здесь следует сказать, что в целом общий подход заключался в том, что базовый размер штрафа, налагаемого на физических лиц, был снижен с 50 до 30 величин. Поэтому в большей степени – около 70 составов правонарушений – в принципе размер штрафа так и снизился.
Еще одна важная новелла – изменение подходов в части сроков, в течение которых лицо считается подвергнутым административному взысканию.
Теперь «клеймо правонарушителя» сохраняется на год только для лиц, совершивших грубое административное нарушение, в остальных случаях – шесть месяцев. А административный проступок и вовсе не будет подвергаться взысканию.
Павел Ненашев:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо наказания – предупреждение, вместо штрафа – общественные работы. В Минюсте рассказали про новую редакцию КоАП
Новости Беларуси. Вместо наказания – предупреждение, вместо штрафа – общественные работы. Над созданием нового процессуального Административного кодекса...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)