Три года колонии получил парень, которого обвинили в том, что ударил омоновца в грудь

Источник материала: Салiдарнасць

Артема Павлечко обвинили в том, что 14 июля на Площади Победы он ударил ОМОНовца ногой в грудь и принимал участие в действиях, грубо нарушающих порядок.





Задержания 14 июля на Немиге. Иллюстративное фото: spring96.org

Как сообщает правозащитный центр «Весна», суд Центрального района осудил 15 января 21-летнего Артема Павлечко по ч. 1 ст. 342 (активное участие в действих, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 364 (насилие в отношении сотрудника ОМОНа) Уголовного кодекса за события 14 июля в Минске.

Это уже восьмое дело за участие в акциях протеста в столице против нерегистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которое рассматривается минскими судами.

Судья Юлия Густыр наказала 21-летнего парня тремя годами лишения свободы. 14 января Артему исполнился 21 год.

Потерпевшим по делу признан сотрудник минского ОМОНа Виталий Самолетов. Он уже выступал потерпевшим по делу Ильи Френя, которого суд Московского района 24 декабря отправил на четыре года «колонии».

Насилие в отношение сотрудника ОМОНа выразилось в том, что Павлечко «нанес удар ногой в грудь Виталию Самолетову, причинив ему физическую боль».

Артем Павлечко признал свою вину в полном объеме. В основу обвинения 21-летнего парня легли его показания, показания потерпевших и свидетелей-сотрудников ОМОНа, письменные материалы дела и видеоролик, который был просмотрен в закрытом судебном заседании из-за того, что на нем помещен логотип признанного экстремистским в Беларуси телеграм-канала.

Артема задержали 14 июля на акции сотрудники в гражданской одежде. На него составили два протокола по ст. 23.34 и 23.4 КоАП, по которым Ленинский суд его осудил на 13 суток.

После этого административного ареста Артем на свободу не вышел: его отвезли в Следственный комитет, а потом в ИВС на Окрестина.

«Решил помочь задержанным». Что говорил обвиняемый в суде?

Артем Павлечко на суде рассказал, что вечером 14 июля прогуливался по городу с другом и его подругой. Когда они были возле ст.м. Октябрьской, то увидели толпу, которая двигалась к Площади Победы и выкрикивала «Жыве Беларусь», «Пока мы едины — мы непобедимы». По словам Артема, он поддавшись действию толпы, решил пойти за ними. Но, как утверждал Павлечко на суде, он не знал, что это митинг:

— Я не состою ни в каких телеграм-каналах, группах, связанных с политическими темами. Поэтому я не знал, что будет митинг.

Как рассказал Артем, когда он присоединился к колонне, то вместе с людьми в ней хлопал в ладоши, кричал лозунги, символики у него никакой не было, но когда услышал требования от сотрудников милиции разойтись – решил уйти. Когда он отошел, то ОМОН начал задержания, началась потасовка с протестующими.

— Я увидел это и решил вернуться, чтобы, как и все люди, помочь задержанным. Я подбежал и сделал замах ногой на сотрудника ОМОНа. Он был на земле, стоял на коленях, а вокруг него было много людей, которые производили какие-то действия. Но я не могу сказать, производил ли я конкретно какие-то удары, так как кругом было много людей. Я ничего не почувствовал, — рассказывает Артем Павлечко на суде.

Что говорит потерпевший сотрудник ОМОНа?

На суде потерпевший сотрудник ОМОНа Виталий Самолетов рассказал, что 14 июля на акции на Площади Победы ОМОН задерживал «наиболее активных на свое усмотрение».

Когда они задерживали одного протестующего, взяв его под руки вели в автозак, на склоне его кто-то ударил в спину, от чего он упал на колени. Также он увидел лежащего на земле другого сотрудника ОМОНа Игоря Остапука.

В это время Самолетов увидел, как к Остапуку подбегают протестующие и наносят удары. После этого, по словам Самолетова, обвиняемый подбежал к нему и нанес удар ногой в грудь.

— Затем к нам подбежали люди и начали оказывать физическое сопротивление. Мне наносили удары по разным частям тела.

14 июля он не видел, кто ему наносил удары. Увидел это только на видео, которое посмотрел перед дачей показаний. После удара, по словам ОМОНовца, он не испытал физической боли.

В медицинское учреждение он не обращался, лечение не проходил. В суде потерпевший ОМОНовец Самолетов заявил требования о компенсации морального вреда в размере 1500 рублей и попросил перевести деньги на счет минского детского дома №1.

Обвиняемый полностью признал исковые требования.