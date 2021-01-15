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К санкциям ЕС против руководства Беларуси присоединились пять стран Европы
15.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном сегодня на сайте Совета ЕС.
«Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к Постановлению Совета ЕС о введении санкций», —
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Среди них — Албания, Северная Македония, Черногория, а также Исландия и Норвегия.
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