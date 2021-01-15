ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусы требовали снизить зарплату чиновникам на 30%: Вот что ответил Минфин

15.01.2021 21:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На портале «Удобный город» появилась петиция: беларусы выступили против повышения налогов работникам ПВТ и резидентам парка «Великий камень», повышения земельного налога и введения местного сбора за пересечения границ.



Кроме того, они выдвинули Минфину интересное предложение, пишет the-village.me

Мы считаем данные предложения абсолютно неуместными, поскольку финансовое положение граждан Республики Беларусь и бизнеса в этом году ухудшилось в связи с ослаблением национальной валюты, сокращением зарплат, и повышение налоговой нагрузки приведёт к дальнейшему ухудшению финансового положения граждан Республики Беларусь. Более того, почти все предложения Минфина содержат в себе скрытую стратегию перекладывания данных налогов на конечного потребителя, то есть на физических лиц.

Вызывает сомнения и уместность данных решений, особенно без пересмотра расходов. Например, в условиях нехватки финансирования происходят какие-то неоправданные закупки: установка флага на главном корпусе БГУ за 13.818 руб. Очевидно, что увеличение налогов может быть только крайней мерой и исключительно после сокращения неоправданных расходов.

Кроме того, увеличение налоговой нагрузки на резидентов ПВТ и парка “Великий Камень”, полагаем, дискредитирует Республику Беларусь и демонстрирует неспособность соблюдать ранее принятые законы и обещания инвесторам, что только ухудшит международный имидж и инвестиционную привлекательность нашей страны.

Авторы петиции потребовали от Минфина не увеличивать налоговую нагрузку на граждан и бизнес в условиях эпидемии COVID-19, при разработке бюджета исключить ненужные расходы, предоставить отчет о расходах и направлении средств на борьбу с COVID-19 и перечислить, какие направления и какие конкретные затраты необходимо покрыть в связи с COVID-19.


Кроме того, они выдвинули интересное встречное предложение:

 Продемонстрировать личный пример, солидарность и поддержку граждан путём уменьшения зарплат министров, руководителей государственных органов и предприятий (особенно убыточных), депутатов на 30%, исключительно на время эпидемии COVID-19, с целью компенсации расходов бюджета и повышения мотивации этих категорий работников и служащих принимать качественные управленческие решения в интересах граждан и бизнеса.

Из Министерства финансов пришел ответ за подписью первого заместителя министра Дмитрия Кийко.

 «Чтобы сохранить все социальные стандарты, заложенные в бюджете 2021 года и не перераспределять ресурсы без ущерба функционирования других отраслей, выработаны точечные временные меры налоговой консолидации», — и дальше объясняется, какие именно налоги было решено ввести/повысить.

Отдельно Минфин высказался и о предложении о добровольном урезании зарплат.

 «Формирование заработной платы государственных служащих регулируется Трудовым кодексом, законом Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь» и принятыми в соответствии с этим Законом иными актами законодательства.

Изменение указанных нормативных правовых актов не входит в компетенцию Министерства финансов».
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На портале «Удобный город» появилась петиция: беларусы выступили против повышения налогов работникам ПВТ и резидентам парка «Великий камень», повышения...
 
Новости дня
Новости разные
 
США ввели новые санкции против Ирана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by