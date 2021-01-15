Беларусы требовали снизить зарплату чиновникам на 30%: Вот что ответил Минфин









пишет the-village.me Кроме того, они выдвинули Минфину интересное предложение,the-village.me





Мы считаем данные предложения абсолютно неуместными, поскольку финансовое положение граждан Республики Беларусь и бизнеса в этом году ухудшилось в связи с ослаблением национальной валюты , сокращением зарплат, и повышение налоговой нагрузки приведёт к дальнейшему ухудшению финансового положения граждан Республики Беларусь. Более того, почти все предложения Минфина содержат в себе скрытую стратегию перекладывания данных налогов на конечного потребителя, то есть на физических лиц.





Вызывает сомнения и уместность данных решений, особенно без пересмотра расходов. Например, в условиях нехватки финансирования происходят какие-то неоправданные закупки: установка флага на главном корпусе БГУ за 13.818 руб. Очевидно, что увеличение налогов может быть только крайней мерой и исключительно после сокращения неоправданных расходов.





Кроме того, увеличение налоговой нагрузки на резидентов ПВТ и парка “Великий Камень”, полагаем, дискредитирует Республику Беларусь и демонстрирует неспособность соблюдать ранее принятые законы и обещания инвесторам, что только ухудшит международный имидж и инвестиционную привлекательность нашей страны.





Авторы петиции потребовали от Минфина не увеличивать налоговую нагрузку на граждан и бизнес в условиях эпидемии COVID-19, при разработке бюджета исключить ненужные расходы, предоставить отчет о расходах и направлении средств на борьбу с COVID-19 и перечислить, какие направления и какие конкретные затраты необходимо покрыть в связи с COVID-19.









Кроме того, они выдвинули интересное встречное предложение:





Продемонстрировать личный пример, солидарность и поддержку граждан путём уменьшения зарплат министров, руководителей государственных органов и предприятий (особенно убыточных), депутатов на 30%, исключительно на время эпидемии COVID-19, с целью компенсации расходов бюджета и повышения мотивации этих категорий работников и служащих принимать качественные управленческие решения в интересах граждан и бизнеса.





Из Министерства финансов пришел ответ за подписью первого заместителя министра Дмитрия Кийко.





«Чтобы сохранить все социальные стандарты, заложенные в бюджете 2021 года и не перераспределять ресурсы без ущерба функционирования других отраслей, выработаны точечные временные меры налоговой консолидации», — и дальше объясняется, какие именно налоги было решено ввести/повысить.





Отдельно Минфин высказался и о предложении о добровольном урезании зарплат.





«Формирование заработной платы государственных служащих регулируется Трудовым кодексом, законом Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь» и принятыми в соответствии с этим Законом иными актами законодательства.





Изменение указанных нормативных правовых актов не входит в компетенцию Министерства финансов».