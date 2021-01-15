|
Фотофакт. В Минске Kia врезался в троллейбус и был отброшен прямо на маршрутку
Источник материала: Навiны
Авария с участием сразу трех транспортных средств произошла в столице утром 15 января на перекрестке улиц Вирской и Брилевской.
По предварительной информации ГАИ, 47-летняя женщина — водитель легковушки «Kia», очевидно, не учла погодные условия и врезалась в троллейбус, который остановился из-за технической неисправности.
После удара автомобиль отбросило в крайнюю правую полосу движения, где двигался маршрутный автобус «Mercedes».
В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария с участием сразу трех транспортных средств произошла в столице утром 15 января на перекрестке улиц Вирской и Брилевской.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)