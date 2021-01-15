Митрополита Филарета похоронили в Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тело Митрополита Филарета 15 января предали земле. Почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси похоронили в Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре, как и завещал сам архипастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Утром в центральном Успенском храме обители прошла соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоялась панихида. Тело митрополита в Жировичи привезли накануне вечером из Свято-Духова кафедрального собора Минска. Гроб был укрыт архиерейской мантией, а рядом – россыпь белых роз, которые так любил при жизни духовный наставник Беларуси.

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Проводить в последний путь Филарета приехали сотни священнослужителей и духовенство со всей страны, государственные деятели, прихожане, а также родственники. Панихиды по почившему митрополиту параллельно прошли во всех православных храмах Беларуси. Завершились службы погребальным звоном колоколов.





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Сотни верующих, несмотря на сильный мороз, сопроводили похоронную процессию. Гроб пронесли по территории обители к Крестовоздвиженской церкви, где многие века хоронили почтенных монахов. Именно рядом с ними тело Филарета было предано земле. Белорусская православная церковь в точности сделала все так, как завещал сам архипастырь.





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Митрополит Филарет скончался во вторник, 12 января, на 86-м году жизни. Больше 20 лет он возглавлял Белорусскую православную церковь. Деятельность владыки получила широкую известность и за рубежом. Ему было присвоено звание «Герой Беларуси».