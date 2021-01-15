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Анастасия Мирончик-Иванова об итогах детского конкурса: «Все рисунки достойны победы, все они особенные»

15.01.2021 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подведены итоги республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Его победителями стали Матвей Шибанов с работой «Готовим будущего чемпиона» и Антон Силивестров с рисунком «В спорте растет чемпион».

Анастасия Мирончик-Иванова об итогах детского конкурса: «Все рисунки достойны победы, все они особенные»

Из 70 работ, которые попали в финал, жюри выбрало тройки призеров в двух возрастных категориях: младшая, где участвовали дети 1-3 классов и старшая, ребята из 4-6-х. Примечательно, что оценивали ребят профессиональные спортсмены: олимпийские чемпионы, победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Арина Соболенко сделала свой выбор сразу после победы на турнире в Абу-Даби, так же онлайн проголосовали Антон Кушнир и Евгений Королек, а вот Екатерина Галкина, Юрий Жуковский и Анастасия Мирончик-Иванова увидели работы воочию.

Анастасия Мирончик-Иванова об итогах детского конкурса: «Все рисунки достойны победы, все они особенные»

Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике:
Работа с детьми – неважно, с рисунками либо в детском доме – это уже заряд позитива, позитивных эмоций, тепла душевного и невероятных чувств. И мы терялись в выборе, потому что все рисунки достойны победы, все они особенные.

Анастасия Мирончик-Иванова об итогах детского конкурса: «Все рисунки достойны победы, все они особенные»

Павел Васильев, главный специалист Президентского спортивного клуба:
Интерес к этому конкурсу все больше возрастает, и уже буквально сегодня мы получали звонки от родителей школьников, которые хотели бы принять участие в следующем сезоне. Все участники на самом деле уже получили ряд приятных сюрпризов. В первую очередь это большие билборды, которые размещены во всем Минске, а также возможность провести интересно время в детском оздоровительном лагере «Зубренок». А всех финалистов (это 70 человек) ждут также приятные призы и подарки от Президентского спортивного клуба.

Анастасия Мирончик-Иванова об итогах детского конкурса: «Все рисунки достойны победы, все они особенные»

Вторые места в своих возрастных категориях заняли две Анастасии: Коваленко и Уткина, замкнули тройки лучших Яна Королева и Дарья Махина. Всего же в конкурсе приняло участие более 182 тысяч учащихся из 2,5 тысячи школ Беларуси.

Люди в материале: Анастасия Мирончик-Иванова, Павел Васильев, Матвей Шибанов, Антон Силивестров,  Арина Соболенко, Антон Кушнир,  Евгений Королек, Екатерина Галкина, Юрий Жуковский,  Анастасия Коваленко,  Анастасия Уткина,  Яна Королева,  Дарья Махина

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Подведены итоги республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Его победителями стали...
 
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