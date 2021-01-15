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Анастасия Мирончик-Иванова об итогах детского конкурса: «Все рисунки достойны победы, все они особенные»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подведены итоги республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Его победителями стали Матвей Шибанов с работой «Готовим будущего чемпиона» и Антон Силивестров с рисунком «В спорте растет чемпион».
Из 70 работ, которые попали в финал, жюри выбрало тройки призеров в двух возрастных категориях: младшая, где участвовали дети 1-3 классов и старшая, ребята из 4-6-х. Примечательно, что оценивали ребят профессиональные спортсмены: олимпийские чемпионы, победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Арина Соболенко сделала свой выбор сразу после победы на турнире в Абу-Даби, так же онлайн проголосовали Антон Кушнир и Евгений Королек, а вот Екатерина Галкина, Юрий Жуковский и Анастасия Мирончик-Иванова увидели работы воочию.
Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике:
Павел Васильев, главный специалист Президентского спортивного клуба:
Вторые места в своих возрастных категориях заняли две Анастасии: Коваленко и Уткина, замкнули тройки лучших Яна Королева и Дарья Махина. Всего же в конкурсе приняло участие более 182 тысяч учащихся из 2,5 тысячи школ Беларуси.
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Анастасия Мирончик-Иванова об итогах детского конкурса: «Все рисунки достойны победы, все они особенные»
Новости Беларуси. Подведены итоги республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Его победителями стали...
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