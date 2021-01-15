Источник материала: Хартия'97

Финский город Лахти официально принял титул «Зеленой столицы Европы» 15.01.2021, 21:38

Титул перешел к городу от Лиссабона.

15 января финский город Лахти официально стал Зеленой столицей Европы 2021. Этот титул перешел к нему от Лиссабона, пишет euro-pulse.ru .

Жюри присудило Лахти победу за успехи в создании экономики замкнутого цикла (сейчас в городе перерабатывается или повторно используется 97% отходов). Отдельно был отмечен вклад города в оздоровление озера Весиярви, на берегу которого он находится. В 1970-х годах Лахти начал очищать озеро от биологических загрязнителей и отходов тяжелой промышленности. Это послужило толчком к развитию экологической экспертизы в городе. Сейчас Лахти может похвастаться самой чистой водопроводной водой в мире, ее берут из этого озера.

К 2025 году Лахти собирается сократить выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года и стать углеродно-нейтральным городом (все выбросы парниковых газов будут поглощаться естественным путем).

А к 2050 году в Лахти планируют построить экономику без отходов. Весь мусор будет использоваться повторно, перерабатываться или использоваться для получения энергии. C 1998 года в Лахти работает расширенная система раздельного сбора отходов. Помимо бумаги, картона и пищевых отходов тут отдельно собирают так называемые энергетические отходы – вещи и материалы, которые можно использовать для производства энергии без вреда для экологии.

Титул «Зеленая столица Европы» Еврокомиссия присуждает с 2008 года городам с населением больше 100 тысяч человек.

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