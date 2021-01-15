Источник материала: Хартия'97

«Карпенкова в тюрьму!»: Марш на минском Логойском тракте 1 15.01.2021, 21:22

Морозы партизан не пугают.

Минчанам даже морозы в -19 градусов не помеха, протесты продолжаются, пишет телеграм-канал «Радыё Свабода» .

Вечерний марш на Логойском тракте под клич «Карпенкова в тюрьму!» и большая колонна протестующих на улице Одинцова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .