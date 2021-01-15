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«Карпенкова в тюрьму!»: Марш на минском Логойском тракте
Источник материала: Хартия'97
«Карпенкова в тюрьму!»: Марш на минском Логойском тракте
Морозы партизан не пугают.
Минчанам даже морозы в -19 градусов не помеха, протесты продолжаются, пишет телеграм-канал
Вечерний марш на Логойском тракте под клич «Карпенкова в тюрьму!» и большая колонна протестующих на улице Одинцова.
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Морозы партизан не пугают.
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