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Житель Гродно уволился с радио, чтобы не помогать карателям
Источник материала: Хартия'97
Житель Гродно уволился с радио, чтобы не помогать карателям
«Я выбрал совесть».
35-летний Алесь Мармыш проработал звукорежиссером на «Радио Гродно» почти 12 лет, передает
Семья Алеся растит двоих детей и выплачивает кредит за квартиру. Сейчас белорус получает новое образование и уже ищет работу в сфере IT.
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«Я выбрал совесть».
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