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Житель Гродно уволился с радио, чтобы не помогать карателям

15.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Житель Гродно уволился с радио, чтобы не помогать карателям

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  • 15.01.2021, 21:09
Житель Гродно уволился с радио, чтобы не помогать карателям
Алесь Мармыш

«Я выбрал совесть».

35-летний Алесь Мармыш проработал звукорежиссером на «Радио Гродно» почти 12 лет, передает «Радыё Свабода». Когда осенью 2020 года ему поручили обработать милицейский ролик с призывом к гражданам расходиться и не участвовать в уличных акциях, он решил уволиться.

Семья Алеся растит двоих детей и выплачивает кредит за квартиру. Сейчас белорус получает новое образование и уже ищет работу в сфере IT.

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Теги: Гродно
 
 
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