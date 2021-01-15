Источник материала: Хартия'97

Житель Гродно уволился с радио, чтобы не помогать карателям 1 15.01.2021, 21:09

Алесь Мармыш

«Я выбрал совесть».

35-летний Алесь Мармыш проработал звукорежиссером на «Радио Гродно» почти 12 лет, передает «Радыё Свабода» . Когда осенью 2020 года ему поручили обработать милицейский ролик с призывом к гражданам расходиться и не участвовать в уличных акциях, он решил уволиться.

Семья Алеся растит двоих детей и выплачивает кредит за квартиру. Сейчас белорус получает новое образование и уже ищет работу в сфере IT.

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