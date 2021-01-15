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СМИ: Трамп покинет Вашингтон утром в день инаугурации Байдена

15.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

СМИ: Трамп покинет Вашингтон утром в день инаугурации Байдена

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  • 15.01.2021, 21:01
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СМИ: Трамп покинет Вашингтон утром в день инаугурации Байдена
Дональд Трамп
Фото: EPA

Официально об этом решении президента США пока не сообщается.

Президент США Дональд Трамп покинет Вашингтон в следующую среду утром, перед самой инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР со ссылкой на источник, знакомый с планами Трампа.

Официально об этом решении Трампа пока не сообщается.

Трамп уже объявил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена - что является нарушением традиции. Его место займет вице-президент Майк Пенс.

Ожидается, что Трамп останется во Флориде с небольшой группой своих помощников.

Трамп в течение нескольких месяцев делал безосновательные обвинения в мошенничестве на выборах в попытке делегитимизировать президентство Байдена. В итоге это привело к штурму Капитолия его сторонниками.

13 января Палата представителей проголосовала за то, чтобы Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент.

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Официально об этом решении президента США пока не сообщается.
 
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