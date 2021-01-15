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СМИ: Трамп покинет Вашингтон утром в день инаугурации Байдена
Источник материала: Хартия'97
СМИ: Трамп покинет Вашингтон утром в день инаугурации Байдена
Официально об этом решении президента США пока не сообщается.
Президент США Дональд Трамп покинет Вашингтон в следующую среду утром, перед самой инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Как сообщает
Официально об этом решении Трампа пока не сообщается.
Трамп уже объявил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена - что является нарушением традиции. Его место займет вице-президент Майк Пенс.
Ожидается, что Трамп останется во Флориде с небольшой группой своих помощников.
Трамп в течение нескольких месяцев делал безосновательные обвинения в мошенничестве на выборах в попытке делегитимизировать президентство Байдена. В итоге это привело к штурму Капитолия его сторонниками.
13 января Палата представителей проголосовала за то, чтобы Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент.
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Официально об этом решении президента США пока не сообщается.
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