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Видеофакт. Марш в районе Логойского тракта прошел при минус 19!
15.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
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Народ скандирует «Жыве Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!».
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