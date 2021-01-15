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Лукашенко: Банки должны больше кредитовать реальный сектор
15.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Банки должны больше кредитовать реальный сектор экономики. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем правления Нацбанка Павлом Каллауром и помощником президента Валерием Бельским, передает телеканал «МИР 24».
Президент поблагодарил за работу в прошлом году. 2020-й стал непростым для банковской системы. Это связано, прежде всего, с экономическими трудностями в мире. Инфляция в стране оказалась немного выше ожидаемой. В связи с этим Александр Лукашенко потребовал сохранить ценовую стабильность в наступившем году. По словам банкиров, такие возможности есть.
В ближайшее время экономические вопросы Александр Лукашенко обсудит с правительством.
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Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем правления Нацбанка Павлом Каллауром и помощником президента Валерием Бельским.
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