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Лукашенко: Банки должны больше кредитовать реальный сектор

15.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Банки должны больше кредитовать реальный сектор экономики. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем правления Нацбанка Павлом Каллауром и помощником президента Валерием Бельским, передает телеканал «МИР 24».

«Экономика должна развиваться. Есть экономика – есть банковская система, есть банки, эта сфера, и она жива. Если экономики не будет – не будет банковской системы. И у людей не будет денег. Без экономики не будет никаких финансов. Понятно, что должен быть разумный баланс. Понятно, что воздушных денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но тем не менее нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего. Это фундаментальный вопрос», – сказал Лукашенко.

Президент поблагодарил за работу в прошлом году. 2020-й стал непростым для банковской системы. Это связано, прежде всего, с экономическими трудностями в мире. Инфляция в стране оказалась немного выше ожидаемой. В связи с этим Александр Лукашенко потребовал сохранить ценовую стабильность в наступившем году. По словам банкиров, такие возможности есть.

«Мы имеем равновесный рыночный курс, не накопили дисбалансов, которые бы оказывали негативное влияние на платежный баланс и, соответственно, валютный рынок. Мы видим, что есть значительный запас прочности, чтобы банки могли не только устойчиво работать, но и в дальнейшем оказывать поддержку нашей экономике», – отметил председатель правления Нацбанка Республики Беларусь Павел Каллаур.

В ближайшее время экономические вопросы Александр Лукашенко обсудит с правительством.



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Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем правления Нацбанка Павлом Каллауром и помощником президента Валерием Бельским.
 
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