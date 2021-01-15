ЕС приостановил предоставление Беларуси около половины объема двусторонней помощи в рамках Европейского инструмента соседства

Евросоюз приостановил предоставление Беларуси около половины объема двусторонней помощи в рамках Европейского инструмента соседства. Об этом говорится в комментарии представительства ЕС в связи с публикацией на сайте pravo.by приложения о финансировании одного из проектов ЕС в Беларуси.





«Согласно заключениям Совета Европейского союза от 12 октября, ЕС поменял формат предоставления Беларуси финансовой помощи, чтобы гарантировать, что она принесет пользу гражданам, — говорится в комментарии. — В частности, помощь в максимально возможной степени перенаправляется от органов центрального управления к негосударственным, местным и региональным акторам. Это означает, что приостановлено предоставление около половины объема двусторонней помощи в рамках Европейского инструмента соседства, которая не соответствовала упомянутым заключениям Совета».

Как отмечает представительство КС, приостановка (в отличие от аннулирования) программ позволяет быстро мобилизовать столь необходимые ресурсы в случае демократического транзита.

«Приостановка распространяется, среди прочего, на ранее согласованное сотрудничество в правовой сфере. После переформатирования [финансовой помощи ЕС], поддержка будет ограничена областями, в которых она принесет пользу гражданам Беларуси (молодежь, охрана окружающей среды, малый и средний бизнес, развитие не местном уровне, мобильность, гражданское общество и независимые СМИ)», — говорится в комментарии.