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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С Лукашенко Беларусь обречена. Омоноэкономика – не выход Не за горами резкий скачок инфляции, девальвация.

Не за горами резкий скачок инфляции, девальвация. Разговоры о «народном единстве» – абсурд. Маскировка «омоноэконмики», как теперь называют новое детище Лукашенко. Для инвесторов наступил крайне неблагоприятный период, что также скажется на общей ситуации в стране.При этом неизбежны падения размеров социальных выплат, зарплат, при одновременном росте чиновничьего аппарата. Это те, на кого опирается Лукашенко. Впрочем, как и его «опричники» – силовики. У них доходы, напротив, будут расти. Ведь очень важно обеспечить лояльность данных структур, подогревая их финансово.Лукашенко продолжает делать ставку на давно исчерпавшую себя советскую модель экономики. Она не предусматривает развития малого бизнеса, предпринимательства, привлечения, сотрудничества с иностранными компаниями. Все вместе это предсказуемо приведет к коллапсу, обнищанию Беларуси.