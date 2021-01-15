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С Лукашенко Беларусь обречена. Омоноэкономика – не выход

15.01.2021 22:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

С Лукашенко Беларусь обречена. Омоноэкономика – не выход
Фото: Reuters
В Беларуси кризис вступает в новую фазу. Александр Лукашенко продолжит разрушать экономику страны, подталкивая население к нищете. Некоторое время те, у кого остались сбережения, смогут продержаться за счет этих денег. Но затем закономерно последуют провал, финансовая пропасть.

Не за горами резкий скачок инфляции, девальвация. Разговоры о «народном единстве» – абсурд. Маскировка «омоноэконмики», как теперь называют новое детище Лукашенко. Для инвесторов наступил крайне неблагоприятный период, что также скажется на общей ситуации в стране.

При этом неизбежны падения размеров социальных выплат, зарплат, при одновременном росте чиновничьего аппарата. Это те, на кого опирается Лукашенко. Впрочем, как и его «опричники» – силовики. У них доходы, напротив, будут расти. Ведь очень важно обеспечить лояльность данных структур, подогревая их финансово.

Лукашенко продолжает делать ставку на давно исчерпавшую себя советскую модель экономики. Она не предусматривает развития малого бизнеса, предпринимательства, привлечения, сотрудничества с иностранными компаниями. Все вместе это предсказуемо приведет к коллапсу, обнищанию Беларуси.
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Не за горами резкий скачок инфляции, девальвация.
 
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