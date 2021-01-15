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Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту
Источник материала: UDF
Алексей Навальный
В ведомстве сообщили, что призывы к участию в мероприятии увидели в интернете, а саму «акцию» власти Москвы не согласовали.
Прокуратура уже вынесла предостережения 15 гражданам «о недопустимости нарушения закона».
Оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, в Россию 17 января.
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Прокуратура уже вынесла предостережения 15 гражданам «о недопустимости нарушения закона».
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