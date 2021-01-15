ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту

15.01.2021 22:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту
Алексей Навальный
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности призывающих к участию в несогласованной массовой акции в аэропорту «Внуково» 17 января, куда из Германии намерен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.

В ведомстве сообщили, что призывы к участию в мероприятии увидели в интернете, а саму «акцию» власти Москвы не согласовали.

Прокуратура уже вынесла предостережения 15 гражданам «о недопустимости нарушения закона».

Оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, в Россию 17 января.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура уже вынесла предостережения 15 гражданам «о недопустимости нарушения закона».
 
Новости дня
Новости разные
 
Неизвестные в масках разбили окно с бело-красно-белыми снежинками. Милиция: «Это выражение мнения»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by