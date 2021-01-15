Источник материала: UDF



Алексей Навальный

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту Прокуратура уже вынесла предостережения 15 гражданам «о недопустимости нарушения закона».

В ведомстве сообщили, что призывы к участию в мероприятии увидели в интернете, а саму «акцию» власти Москвы не согласовали.Прокуратура уже вынесла предостережения 15 гражданам «о недопустимости нарушения закона».Оппозиционернамерен вернуться из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, в Россию 17 января.