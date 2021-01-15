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Неизвестные в масках разбили окно с бело-красно-белыми снежинками. Милиция: «Это выражение мнения»

15.01.2021 22:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Неизвестные в масках разбили окно с бело-красно-белыми снежинками. Милиция: «Это выражение мнения»
Фото: svaboda.org
«Лица выразили свое несогласие с размещением в окне образа бело-красно-белого флага», — такой ответ получила хозяйка квартиры из милиции. Белые и красные снежинки провисели два дня, пишет «Радыё Свобода».

Ирина к Рождеству украсила свое окно бело-красно-белыми снежинками. «Флаг мы не вывешивали, потому что вдруг что. Подумали, что снежинки — это не запрещено. Хотели таким образом выразить свою позицию, чтобы видели соседи и проходящие мимо люди, что нас много. У нас на соседних окнах листы бумаги висят, но наши снежинки не понравились больше всего», — рассказывает Ирина.

«Ночью в окно бросили гайки»


«Это было в половине третьего ночи. Мы спали в комнате, когда прилетели две гайки. Мы вызвали милицию. В милиции сразу уточнили, висела ли в окне «незарегистрированная символика», — рассказывает Ирина.

Хозяева квартиры оценили ущерб от действий неизвестных в 270 рублей.


Неизвестные в масках разбили окно с бело-красно-белыми снежинками. Милиция: «Это выражение мнения»

«Сфотографировали всю квартиру»


В милиции не посчитали нужным искать тех, кто бросал в окно гайки. Из Московского РУВД сообщили, что «лица выразили несогласие с размещением в окне образа бело-красно-белого флага». Когда приехали, отфотографировали всю квартиру.

«В ходе проверки орган уголовного преследования приходит к выводу, что в настоящее время, в связи с политическими событиями в стране, среди лиц из числа гражданского общества, имеются лица, которые негативно относятся к бело-красно-белой символике», — говорится в ответе из милиции.



Неизвестные в масках разбили окно с бело-красно-белыми снежинками. Милиция: «Это выражение мнения»

Ирина ждала подобного.

«Мы поняли, что дальше добиваться справедливости бессмысленно. Мы рассчитывали, что искать этих людей не будут, но не ожидали, что проверка закончится так быстро, что дело даже не заведут», — говорит Ирина.


Снежинки провисели два дня, окно разбили в ночь на Рождество. Уже через 5 дней в милиции решили, что никакого состава преступления в произошедшем нет.

Позже Ирина получила записи с камер видеонаблюдения на доме, и там видно, что гайки в окно бросала группа людей в масках.
 
 
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Хозяева квартиры оценили ущерб от действий неизвестных в 270 рублей.
 
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