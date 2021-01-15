Источник материала: UDF



Фото: svaboda.org

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«Ночью в окно бросили гайки»







«Сфотографировали всю квартиру»

«В ходе проверки орган уголовного преследования приходит к выводу, что в настоящее время, в связи с политическими событиями в стране, среди лиц из числа гражданского общества, имеются лица, которые негативно относятся к бело-красно-белой символике», — говорится в ответе из милиции.







«Мы поняли, что дальше добиваться справедливости бессмысленно. Мы рассчитывали, что искать этих людей не будут, но не ожидали, что проверка закончится так быстро, что дело даже не заведут», — говорит Ирина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неизвестные в масках разбили окно с бело-красно-белыми снежинками. Милиция: «Это выражение мнения» Хозяева квартиры оценили ущерб от действий неизвестных в 270 рублей.

Ирина к Рождеству украсила свое окно бело-красно-белыми снежинками. «Флаг мы не вывешивали, потому что вдруг что. Подумали, что снежинки — это не запрещено. Хотели таким образом выразить свою позицию, чтобы видели соседи и проходящие мимо люди, что нас много. У нас на соседних окнах листы бумаги висят, но наши снежинки не понравились больше всего», — рассказывает Ирина.«Это было в половине третьего ночи. Мы спали в комнате, когда прилетели две гайки. Мы вызвали милицию. В милиции сразу уточнили, висела ли в окне «незарегистрированная символика», — рассказывает Ирина.Хозяева квартиры оценили ущерб от действий неизвестных в 270 рублей.В милиции не посчитали нужным искать тех, кто бросал в окно гайки. Из Московского РУВД сообщили, что «лица выразили несогласие с размещением в окне образа бело-красно-белого флага». Когда приехали, отфотографировали всю квартиру.Ирина ждала подобного.Снежинки провисели два дня, окно разбили в ночь на Рождество. Уже через 5 дней в милиции решили, что никакого состава преступления в произошедшем нет.Позже Ирина получила записи с камер видеонаблюдения на доме, и там видно, что гайки в окно бросала группа людей в масках.