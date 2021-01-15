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Змитер Дашкевич. Архивное фото

«Беларусь выстояла в советских концлагерях, победила нацистские концлагеря, то одолеем и концлагеря лукашенок-карпенковых. Жыве Беларусь!» - написал он под фото.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан Змитер Дашкевич Сам Змитер всего полчаса назад опубликовал фото из Куропат.

Об этом в фейсбуке сообщила его жена Наста.Сам Змитер всего полчаса назад опубликовал фото из Куропат.По всей видимости, вскоре после этого его и задержали, что наводит на мысль, что за ним следили.