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Задержан Змитер Дашкевич

15.01.2021 22:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержан Змитер Дашкевич
Змитер Дашкевич. Архивное фото
Репрессивная машина не останавливается.

Об этом в фейсбуке сообщила его жена Наста.

Сам Змитер всего полчаса назад опубликовал фото из Куропат.

«Беларусь выстояла в советских концлагерях, победила нацистские концлагеря, то одолеем и концлагеря лукашенок-карпенковых. Жыве Беларусь!» - написал он под фото.

По всей видимости, вскоре после этого его и задержали, что наводит на мысль, что за ним следили.
 
 
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Сам Змитер всего полчаса назад опубликовал фото из Куропат.
 
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