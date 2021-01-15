Представитель ByPOL: есть информация, что в Ивацевичах строили загон для задержанных на протестах

Инициатива ByPOL, объединяющая бывших сотрудников правоохранительных органов, располагает данными о том, что в период наиболее массовых протестов власти Беларуси готовили в районе Ивацевичей (Брестская область), где находится исправительная колония № 22, «загон» для задержанных на протестах.



Светлана Тихановская и Андрей Остапович во время стрима.

Как сообщает БелаПАН , об этом заявил находящийся за рубежом представитель инициативы, экс-следователь Андрей Остапович во время прямого эфира в Instagram, проведенного экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской вечером 15 января.

«В Ивацевичах, нам уже поступила информация, действительно, был момент, когда колючую проволоку, там какие-то столбы вставляли с колючей проволокой — как загон делали, понимаете, — сказал Остапович. — Они реально делали загон для людей, потому что тогда было по семь тысяч задержанных за одни сутки — самое массовое. И они не знали, куда уже свозить [задержанных]».

«Они хотели в загон людей свозить, пока тепло — окружить их там людьми с автоматами и держать под охраной там — настоящий концлагерь», — добавил он.

По словам Остаповича, после публикации утром 15 января в интернете аудиозаписи с выступлением, как утверждают в инициативе, заместителя министра внутренних дел Беларуси Николая Карпенкова перед подчиненными, в ByPOL за день значительно выросло количество обращений со стороны действующих сотрудников силовых ведомств.

Характеризуя в связи с этим ситуацию внутри правоохранительных органов, экс-следователь отметил, что «обратная связь есть, конфликт интересов в системе есть». «Получаем от этих сотрудников информацию о том, что они сами не желают осуществления этих планов, которые руководство страны выстраивает для всего нашего народа», — уточнил представитель инициативы.

Астапович считает, что после публикации аудиозаписи Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело по целому ряду статей, однако, по его мнению, в существующих белорусских реалиях этого не произойдет. Он, наоборот, допустил, что начнется разбирательство с попыткой привлечь к ответственности тех, кто эту запись осуществил и передал бывшим правоохранителям.

Как сообщалось, 15 января инициатива ByPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Карпенкова, ранее возглавлявшего ГУБОПиК, говорит о методах борьбы с протестующими в Беларуси. Запись, как утверждается, сделана в октябре 2020 года после того, как на пост министра внутренних дел был назначен Иван Кубраков (это произошло 29 октября).

Человек на записи сообщает, что погибший 10 августа около станции метро «Пушкинская» Александр Тарайковский умер «от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь», а российское травматическое оружие «с близкого расстояния от боевого ничем не отличается». Со ссылкой на президента этот человек дает указание применять нелетальное оружие в упор. По его словам, пришло время, когда ни один сотрудник правоохранительных органов не должен выходить на массовые беспорядки без огнестрельного оружия. Также он отмечает: «Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».

Этот же человек сообщает, что в Беларуси создается база данных участников протестных акций, и те, кто попал в нее второй раз, «тот должен там и остаться». По его словам, в стране будет создан «лагерь для особо острокопытных, для отселения», обнесенный колючей проволокой.

Как следует из записи, у милиции есть задача «защитить всех: и главу государства, и его окружение, и его семью — вместе со службой безопасности, и защитить депутатов, и лиц, которые управляют государством, от этих угроз, а еще на улицах навести порядок».

По словам человека на записи, разобраться с уличными протестами было поручено до декабря.

В пресс-службе МВД опубликованную аудиозапись БелаПАН комментировать отказались, назвав ее фейком.

Тихановская разместила видеообращение, во время которого сообщила, что опубликованная аудиозапись уже отправлена в конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и «другим международным партнерам». Со своей стороны экс-дипломат, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко заявил, что организация передаст запись, в частности, в Совбез ООН и Совет ЕС.

На публикацию записи также отреагировали Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси и международная правозащитная организация Amnesty International. Правозащитники, в частности, требуют провести расследование по обнародованным фактам.