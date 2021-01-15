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Датская красная и роботизированная «карусель» для коров. Показываем, как получают молоко экстра-класса в Оршанском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четыре дня в пути из Дании в белорусскую Оршу – длинное путешествие к нам коров датской красной породы. Две партии (около 300 буренок) уже прибыли на республиканское производственное унитарное предприятие «Устье» Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А все для того, чтобы в Оршанском районе появилась возможность получать уникальное по своим качествам молоко исключительно экстра-класса. Проще говоря, в нем будут содержаться все необходимые для человека витамины.
Четверо суток в пути из Дании до Орши, затем обязательный карантин – все это у более чем 60 представительниц красной датской породы уже позади. Сегодня в их рационе белорусское меню. Составляли его ученые Академии наук коллегиально, кстати.
Дмитрий Батюков, руководитель сельхозпредприятия:
Со всей ответственностью к гостям относится и Игорь Тимошенко. Уже в шесть утра он здесь. В обязанностях – вовремя обеспечить коров теми самыми сбалансированными кормами. Говорит, иногда приходится задерживаться на работе.
Игорь Тимошенко, механизатор:
Датская красная завезена в нашу страну впервые. Во многих европейских странах эта порода уже прекрасно себя зарекомендовала. Продолжительность жизни, устойчивость к болезням – даже не это главные их достоинства. Помните, как у Михалкова: «А много ль корова дает молока?» Так вот, датские буренки выдают не меньше 9 тысяч литров в год.
Виктор Пралич, корреспондент:
Здесь всю работу – физическую и, если так можно сказать, интеллектуальную – выполняет специальная программа. Она не только будет доить. Здесь тебе и массаж, и, если надо, медосмотр. Рассчитывать на такое удовольствие смогут сразу четыре десятка датских красавиц.
Владимир Машеро, первый зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
Уже на днях здесь ждут очередной рейс с рогатыми из Дании. Затем в Оршанский район прибудут еще несколько партий. К концу 2021 года на ферме готовятся принять 1 200 животных. Вот тогда современный комплекс заработает в полную силу.
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Датская красная и роботизированная «карусель» для коров. Показываем, как получают молоко экстра-класса в Оршанском районе
Новости Беларуси. Четыре дня в пути из Дании в белорусскую Оршу – длинное путешествие к нам коров датской красной породы. Две партии (около 300 буренок) уже прибыли...
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