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КМ по биатлону. Белорусы показали один из худших результатов за последнее время
Источник материала: СТВ
В Оберхофе сильнейшие биатлонисты планеты продолжают соревноваться в рамках шестого этапа Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 января состоялась мужская эстафета.
В начале гонки белорусам удавалось держаться в группе лидеров, однако пять штрафных кругов во второй половине эстафеты перечеркнули все шансы на достойный результат.
После этой гонки сборная Беларуси опустилась на восьмую строчку в Кубке наций. Победа же в эстафете у французов, вторыми финишировали норвежцы, третьи – итальянцы.
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В Оберхофе сильнейшие биатлонисты планеты продолжают соревноваться в рамках шестого этапа Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 января состоялась...
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