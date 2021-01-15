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КМ по биатлону. Белорусы показали один из худших результатов за последнее время

15.01.2021 22:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Оберхофе сильнейшие биатлонисты планеты продолжают соревноваться в рамках шестого этапа Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 января состоялась мужская эстафета.

Сборная Беларуси показала один из худших результатов за последнее время – 16 место.

КМ по биатлону. Белорусы показали один из худших результатов за последнее время

В начале гонки белорусам удавалось держаться в группе лидеров, однако пять штрафных кругов во второй половине эстафеты перечеркнули все шансы на достойный результат.

КМ по биатлону. Белорусы показали один из худших результатов за последнее время

После этой гонки сборная Беларуси опустилась на восьмую строчку в Кубке наций. Победа же в эстафете у французов, вторыми финишировали норвежцы, третьи – итальянцы.

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В Оберхофе сильнейшие биатлонисты планеты продолжают соревноваться в рамках шестого этапа Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 января состоялась...
 
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