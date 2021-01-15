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Свадьбы года: российские знаменитости, которые зарегистрировали отношения в 2020 году

15.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Свадьбы года: российские знаменитости, которые зарегистрировали отношения в 2020 году

Личная жизнь знаменитостей всегда под наблюдением. И как бы ни пытались звезды скрывать свои отношения, рано или поздно вся информация становится достоянием общественности.

В 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сочетаться браком решили героини нашего материала.

Актриса Таисия Вилкова вышла замуж за театрального постановщика Семена Серзина. Девушка не любит делиться деталями своей личной жизни в интервью, но выкладывает совместные фото с возлюбленным в своём Instagram-аккаунте. 



Избранник Анастасии Задорожной никак не связан с кино, он занимается бизнесом. Про их брак СМИ тоже узнали из Instagram. Поклонники актрисы не могли не заметить, что для торжества Задорожная выбрала не классическое свадебное платье, а стильный костюм. 



Светлана Иванова стала супругой режиссера Джаника Файзиева. Их отношения начались, когда мужчина был женат на другой. Иванова родила от Джаника двоих детей, и вот сейчас отношения стали официальными. 


Рина Гришина стала супругой режиссера Алекса Настою. Румынский специалист переехал ради возлюбленной в Москву. 



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Личная жизнь знаменитостей всегда под наблюдением. И как бы ни пытались звезды скрывать свои отношения, рано или поздно вся информация становится достоянием...
 
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