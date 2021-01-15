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В Нью-Йорке переломился автобус-«гармошка»: половина свесилась с эстакады
Источник материала: ОНТ
В результате аварии в нью-йоркском Бронксе с участием автобуса-«гармошки» пострадали не менее восьми человек. Об этом
Фотографии аварии с разных ракурсов показывают место происшествия: на эстакаде лежит автобус-«гармошка», а передняя его часть свисает вниз и достает кабиной водителя до мостовой.
О причине аварии пока ничего не сообщается. Пострадали не менее восьми человек. Госпитализирован в том числе водитель автобуса – сейчас он в тяжелом состоянии. Автобус упал с 15-метровой высоты.
Место происшествия было заблокировано службами чрезвычайных ситуаций. Жуткие кадры с места аварии продолжают появляться в сети.
ДТП случилось на пересечении Юниверсити авеню и скоростной автомагистрали Кросс Бронкс.
Фото Twitter
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В результате аварии в нью-йоркском Бронксе с участием автобуса-«гармошки» пострадали не менее восьми человек. Об этом сообщают местные СМИ. Фотографии аварии с...
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