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В Нью-Йорке переломился автобус-«гармошка»: половина свесилась с эстакады

15.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нью-Йорке переломился автобус-«гармошка»: половина свесилась с эстакады

В результате аварии в нью-йоркском Бронксе с участием автобуса-«гармошки» пострадали не менее восьми человек. Об этом сообщают местные СМИ.


Фотографии аварии с разных ракурсов показывают место происшествия: на эстакаде лежит автобус-«гармошка», а передняя его часть свисает вниз и достает кабиной водителя до мостовой.

О причине аварии пока ничего не сообщается. Пострадали не менее восьми человек. Госпитализирован в том числе водитель автобуса – сейчас он в тяжелом состоянии. Автобус упал с 15-метровой высоты.

Место происшествия было заблокировано службами чрезвычайных ситуаций. Жуткие кадры с места аварии продолжают появляться в сети.

ДТП случилось на пересечении Юниверсити авеню и скоростной автомагистрали Кросс Бронкс.

Фото Twitter

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В результате аварии в нью-йоркском Бронксе с участием автобуса-«гармошки» пострадали не менее восьми человек. Об этом сообщают местные СМИ. Фотографии аварии с...
 
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