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Оригинально и без фоторедактора! Вы только посмотрите на пятое фото!

15.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оригинально и без фоторедактора! Вы только посмотрите на пятое фото!

Сделать креативное фото не так сложно, как может показаться.  Эти снимки доказывают, что главное – идея!

Фотография из воды смотрится очень интересно.

 
Источник pikord.com 

Кстати, это идею можно использовать и зимой. 


Источник ukr.media 

Зажечь лампочку поможет солнце!


Источник reddit 

Добавить в бутылку немного ваты и сфотографировать на фоне облаков. Смотрите, как получается!


Источник ukr.media 

Кажется, что пляжная обувь «держит» человека. 


Источник ukr.media 

А вы хотите подержать в руках достопримечательности?


Источник ukr.media 

Грибные шапки для поваров. 


Источник allthatisshe 

Второй руки не видно, поэтому создается впечатление, что девушка «висит» в воздухе. 


Источник ukr.media 

Для этого трюка тоже понадобится хорошая физическая подготовка. 


Источник ukr.media 

Ангел на море.


Источник ukr.media 

Радугу можно поймать вот так. 


Источник ukr.media 

А вот это повторить будет посложнее. 


Источник ukr.media 

Интересный вариант совместного фото с друзьями.


Источник Jeppe Olsen 

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Сделать креативное фото не так сложно, как может показаться.  Эти снимки доказывают, что главное – идея! Фотография из воды смотрится очень интересно.  Источник...
 
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