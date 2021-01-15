Оригинально и без фоторедактора! Вы только посмотрите на пятое фото!

Источник материала: ОНТ

Сделать креативное фото не так сложно, как может показаться. Эти снимки доказывают, что главное – идея!

Фотография из воды смотрится очень интересно.



Источник pikord.com

Кстати, это идею можно использовать и зимой.



Источник ukr.media

Зажечь лампочку поможет солнце!



Источник reddit

Добавить в бутылку немного ваты и сфотографировать на фоне облаков. Смотрите, как получается!



Источник ukr.media

Кажется, что пляжная обувь «держит» человека.



Источник ukr.media

А вы хотите подержать в руках достопримечательности?



Источник ukr.media

Грибные шапки для поваров.



Источник allthatisshe

Второй руки не видно, поэтому создается впечатление, что девушка «висит» в воздухе.



Источник ukr.media

Для этого трюка тоже понадобится хорошая физическая подготовка.



Источник ukr.media

Ангел на море.



Источник ukr.media

Радугу можно поймать вот так.



Источник ukr.media

А вот это повторить будет посложнее.



Источник ukr.media

Интересный вариант совместного фото с друзьями.



Источник Jeppe Olsen

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