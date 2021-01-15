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Оригинально и без фоторедактора! Вы только посмотрите на пятое фото!
Источник материала: ОНТ
Сделать креативное фото не так сложно, как может показаться. Эти снимки доказывают, что главное – идея!
Фотография из воды смотрится очень интересно.
Кстати, это идею можно использовать и зимой.
Зажечь лампочку поможет солнце!
Добавить в бутылку немного ваты и сфотографировать на фоне облаков. Смотрите, как получается!
Кажется, что пляжная обувь «держит» человека.
А вы хотите подержать в руках достопримечательности?
Грибные шапки для поваров.
Второй руки не видно, поэтому создается впечатление, что девушка «висит» в воздухе.
Для этого трюка тоже понадобится хорошая физическая подготовка.
Ангел на море.
Радугу можно поймать вот так.
А вот это повторить будет посложнее.
Интересный вариант совместного фото с друзьями.
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Сделать креативное фото не так сложно, как может показаться. Эти снимки доказывают, что главное – идея! Фотография из воды смотрится очень интересно. Источник...
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