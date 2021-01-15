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ДТП Минске: девушка за рулем легковушки врезалась в троллейбус, а потом в маршрутку

15.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП Минске: девушка за рулем легковушки врезалась в троллейбус, а потом в маршруткуМинске: девушка за рулем легковушки врезалась в троллейбус, а потом в маршрутку" class="one-news__figure-img">

В Минске водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, врезалась в стоящий троллейбус, а потом протаранила маршрутку. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным ГАИ, 27-летний водитель автомобиля марки Kia двигалась по улице Вирской во второй полосе в сторону улицы Кижеватова. Девушка не учла погодные условия, отчего на перекрестке улиц Вирская – Брилевская потеряла управление и въехала в троллейбус, который стоял в том месте из-за технической неисправности. 


После этого легковой автомобиль отнесло в крайнюю правую полосу, где он въехал в маршрутку. Водитель Kia пострадала, ее доставили в больницу. 

Проводится проверка, на месте работали сотрудники ГАИ.

Фото: ГАИ

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Теги: Минск
 
 
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В Минске водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, врезалась в стоящий троллейбус, а потом протаранила маршрутку. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД...
 
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