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ДТП Минске: девушка за рулем легковушки врезалась в троллейбус, а потом в маршрутку
Источник материала: ОНТМинске: девушка за рулем легковушки врезалась в троллейбус, а потом в маршрутку" class="one-news__figure-img">
В Минске водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, врезалась в стоящий троллейбус, а потом протаранила маршрутку. Об этом
По предварительным данным ГАИ, 27-летний водитель автомобиля марки Kia двигалась по улице Вирской во второй полосе в сторону улицы Кижеватова. Девушка не учла погодные условия, отчего на перекрестке улиц Вирская – Брилевская потеряла управление и въехала в троллейбус, который стоял в том месте из-за технической неисправности.
После этого легковой автомобиль отнесло в крайнюю правую полосу, где он въехал в маршрутку. Водитель Kia пострадала, ее доставили в больницу.
Проводится проверка, на месте работали сотрудники ГАИ.
Фото: ГАИ
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В Минске водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, врезалась в стоящий троллейбус, а потом протаранила маршрутку. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД...
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