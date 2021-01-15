В Беларуси резко похолодало. Какой погода будет дальше?

Источник материала: ОНТ

В Беларуси, как и обещали синоптики, установилась морозная погода. Резко похолодало – за сутки на 5 градусов ниже климатической нормы. И то ли ещё будет! Чего нам ждать и все ли готовы к такому январю, о котором мы успели подзабыть?

Очистил машину от снега, но… не завёл! Ещё больше не повезло сегодня тем, кто всё же сел за руль и заглох прямо в пути. Из-за пробок многие минчане опоздали на работу, хотя заторы всего-то 6 баллов. Морозы застали автолюбителей врасплох, а вот коммунальщики к такой погоде оказались готовы. Пока обошлось без серьёзных инцидентов, но холода они готовы встретить во всеоружии.

Энергетики также в режиме повышенной готовности. Под пристальным вниманием – энергоснабжение в сельской местности. Во время морозов туда чаще всего отправляются аварийно-ремонтные бригады.

Столбики термометров уверенно ползут вниз, сильные морозы ожидаются в выходные и на следующей неделе. Холоднее всего будет в столичном регионе, а также в Витебской и Могилевской областях.

А пока белорусы укутываются в шарфы и достают из шкафов тёплую одежду – говорят, от таких зим отвыкли. Ещё бы – так холодно не было последние 3 года. Впрочем, суровым белорусским морозам где-то только позавидуют, так, в Якутии столбик термометра рискует опуститься ниже минус 60 градусов.





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