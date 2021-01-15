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Новые кодексы по вопросам административной ответственности направлены на профилактику правонарушений

15.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые кодексы по вопросам административной ответственности направлены на профилактику правонарушений

Кодексы по вопросам административной ответственности, подписанные Президентом, направлены, прежде всего, на профилактику правонарушений. Наказание – не главная задача. 

Наряду с либерализацией в кодексе есть и моменты, которые заставят иначе взглянуть на нарушение общественного порядка, например, на размещение запрещённой символики или распространение персональных данных правоохранителей. В целом изменения делают административный процесс более прозрачным и понятным.

 

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Кодексы по вопросам административной ответственности, подписанные Президентом, направлены, прежде всего, на профилактику правонарушений. Наказание – не главная...
 
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