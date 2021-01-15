Новые кодексы по вопросам административной ответственности направлены на профилактику правонарушений

Источник материала: ОНТ

Кодексы по вопросам административной ответственности, подписанные Президентом, направлены, прежде всего, на профилактику правонарушений. Наказание – не главная задача.

Наряду с либерализацией в кодексе есть и моменты, которые заставят иначе взглянуть на нарушение общественного порядка, например, на размещение запрещённой символики или распространение персональных данных правоохранителей. В целом изменения делают административный процесс более прозрачным и понятным.

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