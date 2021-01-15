Жители деревни Лопатино жаловались на площадку по переработке промышленных отходов. Госконтроль помог решить проблему

Источник материала: ОНТ

Проблема в чистом поле. Завершилось длительное противостояние жителей деревни Лопатино в Гомельской области и одного из частных предприятий. Долгие годы люди жаловались на пыль и сильный шум от площадки по переработке промышленных отходов. Её открыли буквально за огородами. Инвестор убирать производство отказывался, а сельчане убеждали, что свалка отравляет им жизнь. Найти решение помогли экологи и Госконтроль.

Это один из последних рейдов на теперь уже бывшую площадку по переработке промышленных отходов. Там, где ещё совсем недавно лежали горы мусора, теперь чистое поле – ни камешка. В деревне Лопатино, которая успела стать очагом социального напряжения, празднуют победу.

А начиналось всё в 2017-м. В Лопатино пришёл частный инвестор – рядом с деревней появился участок по переработке отходов. Бизнес развивался успешно: многотонные самосвалы регулярно привозили новые партии отходов, которые здесь же и перерабатывались дробильными машинами. Железобетон, стеклобой, строительный мусор после сноса зданий и сооружений. Незаметно у людей за огородами выросла большая свалка. И начались проблемы.

Виктория Ахраменко, житель д. Лопатино: «У соседки ребёнок астматик, у меня дети – аллергики, и я сама аллергиком стала, то есть дети погуляли на улице летом, а ночью задыхаются. И ты не знаешь просто, что делать, ни одни таблетки не помогают, ни одни лекарства, то есть было это всё тяжело».

Куда только не писали местные жители. Всё сводилось к единственной просьбе – немедленно закрыть объект. Но предприятие серьезное. И деньги вложены большие. К тому же это рабочие места и налоговые отчисления. Проверяющим предстояло детально во всём разобраться и не один десяток раз выехать на место.

Частник продолжал стоять на своём: мол, площадка построена по всем строительным нормам, с соблюдением законодательства. Только вот факты говорили об обратном. Когда деревенский конфликт перерос в настоящее противостояние, в дело вмешался Комитет госконтроля. Требования жителей там признали обоснованными.

Как выяснилось позже, проект изначально предусматривал специальные меры по снижению шума и предотвращению загрязнения воздуха. Но они так и остались на бумаге. Сначала сюда просто прекратили завозить новые грузы, а последнее решение поставило жирную точку в этой истории – проблемный участок закрыли.

Предприятию-утилизатору, которое в итоге согласилось с аргументами проверяющих, пообещали другой земельный участок для работы. Также под Гомелем, но в промзоне и на значительном удалении от жилых построек. А в деревне Лопатино тем временем начинается новый, спокойный период. Правда, ждут официального письма из исполкома о том, что шумный и пыльный сосед ушёл отсюда навсегда.

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