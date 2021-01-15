ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жители деревни Лопатино жаловались на площадку по переработке промышленных отходов. Госконтроль помог решить проблему

15.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жители деревни Лопатино жаловались на площадку по переработке промышленных отходов. Госконтроль помог решить проблему

Проблема в чистом поле. Завершилось длительное противостояние жителей деревни Лопатино в Гомельской области и одного из частных предприятий. Долгие годы люди жаловались на пыль и сильный шум от площадки по переработке промышленных отходов. Её открыли буквально за огородами. Инвестор убирать производство отказывался, а сельчане убеждали, что свалка отравляет им жизнь. Найти решение помогли экологи и Госконтроль. 

Это один из последних рейдов на теперь уже бывшую площадку по переработке промышленных отходов. Там, где ещё совсем недавно лежали горы мусора, теперь чистое поле – ни камешка. В деревне Лопатино, которая успела стать очагом социального напряжения, празднуют победу. 

А начиналось всё в 2017-м. В Лопатино пришёл частный инвестор – рядом с деревней появился участок по переработке отходов. Бизнес развивался успешно: многотонные самосвалы регулярно привозили новые партии отходов, которые здесь же и перерабатывались дробильными машинами. Железобетон, стеклобой, строительный мусор после сноса зданий и сооружений. Незаметно у людей за огородами выросла большая свалка. И начались проблемы.

Виктория Ахраменко, житель д. Лопатино: «У соседки ребёнок астматик, у меня дети – аллергики, и я сама аллергиком стала, то есть дети погуляли на улице летом, а ночью задыхаются. И ты не знаешь просто, что делать, ни одни таблетки не помогают, ни одни лекарства, то есть было это всё тяжело».

Куда только не писали местные жители. Всё сводилось к единственной просьбе – немедленно закрыть объект. Но предприятие серьезное. И деньги вложены большие. К тому же это рабочие места и налоговые отчисления. Проверяющим предстояло детально во всём разобраться и не один десяток раз выехать на место.

Частник продолжал стоять на своём: мол, площадка построена по всем строительным нормам, с соблюдением законодательства. Только вот факты говорили об обратном. Когда деревенский конфликт перерос в настоящее противостояние, в дело вмешался Комитет госконтроля. Требования жителей там признали обоснованными.

Как выяснилось позже, проект изначально предусматривал специальные меры по снижению шума и предотвращению загрязнения воздуха. Но они так и остались на бумаге. Сначала сюда просто прекратили завозить новые грузы, а последнее решение поставило жирную точку в этой истории – проблемный участок закрыли. 

Предприятию-утилизатору, которое в итоге согласилось с аргументами проверяющих, пообещали другой земельный участок для работы. Также под Гомелем, но в промзоне и на значительном удалении от жилых построек. А в деревне Лопатино тем временем начинается новый, спокойный период. Правда, ждут официального письма из исполкома о том, что шумный и пыльный сосед ушёл отсюда навсегда. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблема в чистом поле. Завершилось длительное противостояние жителей деревни Лопатино в Гомельской области и одного из частных предприятий. Долгие годы люди...
 
Новости дня
Новости разные
 
Датская красная и роботизированная «карусель» для коров. Показываем, как получают молоко экстра-класса в Оршанском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by