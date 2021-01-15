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«Ложь беглых»: как оппозиционеры выкладывают компроматы на своих? Рубрика «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
Что делать, когда денег от спонсоров и доверчивых белорусов предостаточно, а вот коллективного интеллекта – не хватает? Всю неделю в нашем эфире специальный цикл рубрики «Будет дополнено» – Игорь Тур рассказывает об алчности беглых оппозиционеров. Как оказалась, главная проблема вильнюсских революционеров – нехватка квалифицированных кадров. А профессионалы, которые вроде как поддерживали дух романтики протестов, видя, что суть лишь в деньгах, быстро разочаровываются.
Оппозиционерство – штука интересная. В лидеры любого движения или его ответвления всегда кто-то хочет вырваться.
Во вчерашнем эфире мы вкратце рассказали, как экс-команда Виктора Бабарико решила бороться с Тихановской, Вечёрко и Стрижаком за оппозиционную власть и деньги, создав для этого телеграм-канал «Штаб Оношко». Сегодня – чуть подробнее о тех, кто мочит репутацию конкурентов. Один из самых интересных персонажей – человек, который в штабе Цепкало отвечал за инновационные платформы, потом работал на Фонды солидарности, а сейчас выложил о них основную массу компромата. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.
Нашего героя зовут Илья Бегун. Это человек с достаточно живым умом и широким кругозором, так что когда информация о воровстве Фондов солидарности начала просачиваться в публичное пространство, Стрижак и его товарищи быстро вычислили, кто мог это провернуть. Даже грозились сломать Бегуну ноги, а то и вовсе убить. Ещё раз – Бегун работал с Фондами солидарности, айтишник из EPAMа, так что прекрасно понимает, как всё устроено и какие в системе есть изъяны. Видео из внутренней переписки бабариканцев.
Отдельно господин Бегун рассказывает о том, какие махинации проводит BySol с отелями. Если вкратце – тем, кто бежит за границу и просит у BySol помощи, предлагают дорогие гостиничные номера. Только по завышенной цене. А разницу в карман кладёт себе Андрей Стрижак.
Ещё господин Илья работал с изначальной отчётностью BySol по расходу денег. Собственно, после публикации его подсчётов в «Штабе Оношко» Стрижак экстренно переделывал документы, чтобы скрыть недостачу в несколько миллионов долларов. Теперь – аудиозапись из чата в Телеграме.
Вся эта бурная деятельность господина Бегуна привела к тому, что блогеры, работающие на Стрижака и Вечёрко, реально испугались – и потери денег, и уголовных дел. Поэтому конкурента нужно как-то заткнуть. И поступить в изгнании решили так, как уже не раз делалось в Беларуси – если тебе кто-то не нравится, настучи на него в органы. Причём сдать конкурента спецслужбам, что иронично, предложил Антон Мотолько, который и в Минске периодически присылал анонимки в Комитет госбезопасности.
Кстати, во всех этих переговорах команды бабариканцев периодически звучала ещё одна фамилия, которая бесит Стрижака и Вечорко. Речь идёт об Ольге Карач. Симпатичная девушка в узких кругах известна давней любовью к созданию всяческих фондов и объединений для псевдоборьбы с «режимом». Номинально она ещё и руководитель какого-то Международного центра гражданских инициатив «Наш Дом», зарегистрированного в Чехии. Отсюда и такая нелюбовь от Стрижака и Вечорко: деньги от западных партнёров идут именно через Прагу, и Карач всячески пытается урвать часть на свои проекты. И у BySol давно были подозрения, что Карач работает с бабариканцами. Всё верно. Как говорится, враг моего врага – мой друг.
Если вдруг нужно пояснить – у самих беглых оппозиционеров есть некий стопроцентный компромат на Стрижака и фонд BySol, и они ждут официального возбуждения уголовного дела в Литве, чтобы подлить масла в огонь и слить конкурента. Но я всё же напомню, что мотив – не защита денег доверчивых белорусов. А как раз попытка перетащить все финансовые потоки на себя. А когда речь идёт о деньгах – тут уже не до политики. И вот ещё одно видео: Илья Бегун в разговоре со своими экс-партнёрами просит тех слить Светлану Тихановскую как отработанный материал.
Собственно, это то, что и происходит вокруг Тихановской в последние месяцы. Вся время появляются какие-то новые лица, от разных команд, которые рвутся к оппозиционной власти. У кого лицо медийнее и ярче – у тех и шансов на лидерство больше. А лидерство – значит, деньги. И ещё о бабариканцах. Вот уже вторую программу мы говорим о них – но (я надеюсь, вы заметили) ни разу не упоминается их вчерашний лидер. Да и Маша Колесникова – тоже. Я не поленился и посчитал – я прослушал 3 часа 42 минуты их внутренних аудио- и видеосообщений в Телеграме – Бабарико вскользь упоминается дважды, Колесникова – трижды, но с негативом. У неё там вроде вообще своя команда, и с некоторыми экс-партнёрами они в контрах. Вы уверены, что этим людям мы бы доверили страну? Они же сольют кого угодно ради денег. Завтра в «Наших новостях» на ОНТ мы расскажем о креативном лидере штаба бабариканцев в Литве. Идей у этой женщины много, но вряд ли она будет рада услышать их все в эфире белорусского госТВ. Будет интересно.
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Что делать, когда денег от спонсоров и доверчивых белорусов предостаточно, а вот коллективного интеллекта – не хватает? Всю неделю в нашем эфире специальный цикл...
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