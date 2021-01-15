«Ложь беглых»: как оппозиционеры выкладывают компроматы на своих? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Что делать, когда денег от спонсоров и доверчивых белорусов предостаточно, а вот коллективного интеллекта – не хватает? Всю неделю в нашем эфире специальный цикл рубрики «Будет дополнено» – Игорь Тур рассказывает об алчности беглых оппозиционеров. Как оказалась, главная проблема вильнюсских революционеров – нехватка квалифицированных кадров. А профессионалы, которые вроде как поддерживали дух романтики протестов, видя, что суть лишь в деньгах, быстро разочаровываются.

Оппозиционерство – штука интересная. В лидеры любого движения или его ответвления всегда кто-то хочет вырваться.

Во вчерашнем эфире мы вкратце рассказали, как экс-команда Виктора Бабарико решила бороться с Тихановской, Вечёрко и Стрижаком за оппозиционную власть и деньги, создав для этого телеграм-канал «Штаб Оношко». Сегодня – чуть подробнее о тех, кто мочит репутацию конкурентов. Один из самых интересных персонажей – человек, который в штабе Цепкало отвечал за инновационные платформы, потом работал на Фонды солидарности, а сейчас выложил о них основную массу компромата. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Нашего героя зовут Илья Бегун. Это человек с достаточно живым умом и широким кругозором, так что когда информация о воровстве Фондов солидарности начала просачиваться в публичное пространство, Стрижак и его товарищи быстро вычислили, кто мог это провернуть. Даже грозились сломать Бегуну ноги, а то и вовсе убить. Ещё раз – Бегун работал с Фондами солидарности, айтишник из EPAMа, так что прекрасно понимает, как всё устроено и какие в системе есть изъяны. Видео из внутренней переписки бабариканцев.

Илья Бегун, экс-участник команды Фондов солидарности в Вильнюсе: «Получается, что любые данные, которые есть у людей в BySol, – они в любой момент могут стать достоянием общественности только потому, что кто-то из их команды захотел? Так, а ведь получается, что у них и доступ есть у всей этой ОПГ к этой всей информации. И в любой момент любой из них, если резко передумает – он всё может взять и "слить". И них отсутствует какое-либо ограничение по доступу к информации, вот кто захотел – тот и слил. То есть фактически – там засланных "казаков" может быть сколько угодно, у которых, на самом деле, вся эта информация уже давно есть. А если даже и нет – то по своему желанию они могут расправляться с каждым, кто как-то не согласен с ними или недоволен».

Отдельно господин Бегун рассказывает о том, какие махинации проводит BySol с отелями. Если вкратце – тем, кто бежит за границу и просит у BySol помощи, предлагают дорогие гостиничные номера. Только по завышенной цене. А разницу в карман кладёт себе Андрей Стрижак.

Илья Бегун, экс-участник команды Фондов солидарности в Вильнюсе: «Андреев сейчас сказал, что они к нему обращались несколько месяцев назад, просили вывести на мэра, на владельцев гостиниц. По его информации, они там снимали президентские люксы аж для себя. И ему про эту схему как раз, про то, что они получали скидку и выставляли счёт другой – ему тоже это известно. Но он сказал, что, когда они вели переговоры два месяца назад, он у них простой понятный обычный документ, который может выдать любой нормальный Фонд: то есть цифровое письмо, цифровую регистрацию о их фонде из Нидерландов. Но когда они через свои каналы запросили информацию "пробить" этот "фонд" их так называемый, BySol и их Solidarity Foundation, оказалось, что это даже не фонд нормальный. Оказалось, что это чуть ли не обычное юридическое лицо».

Илья Бегун, экс-участник команды Фондов солидарности в Вильнюсе: «И, соответственно, он просто банально отказался с ними работать по причине того, что они ничего не смогли предоставить – ни регистрацию как фонда, ни финансовую отчётность. Ну, это уже больная тема для BySol, это в принципе понятно. Поэтому максимально дистанцировался от всего этого, сказал: ребятки, до свидания, с вами работы никакой не будет, и ни с кем знакомить вас не буду. Так что – да, позиция Волошина действительно такая же, насколько я понимаю, если его же партнёр точно так же отказывается взаимодействовать с этими шарлатанами».

Ещё господин Илья работал с изначальной отчётностью BySol по расходу денег. Собственно, после публикации его подсчётов в «Штабе Оношко» Стрижак экстренно переделывал документы, чтобы скрыть недостачу в несколько миллионов долларов. Теперь – аудиозапись из чата в Телеграме.

Илья Бегун, экс-участник команды Фондов солидарности в Вильнюсе: «Получается, что они в день сейчас тратят на выплаты 27,5 тысяч долларов примерно. Только сейчас, извините меня, есть штрафы – соответственно, сейчас у них максимальнейшие расходы. И, соответственно, раньше у них их было меньше. Но даже если посчитать по максимальной цифре – они потратили бы 2,8 миллиона долларов. Но у них больше! В несколько раз было, раза в два, по-моему как минимум суммарно на два фонда. И если у них сейчас осталось 300 "косарей" – вопрос: Карл, где ещё где-то 2 – 2,5 миллиона?»

Вся эта бурная деятельность господина Бегуна привела к тому, что блогеры, работающие на Стрижака и Вечёрко, реально испугались – и потери денег, и уголовных дел. Поэтому конкурента нужно как-то заткнуть. И поступить в изгнании решили так, как уже не раз делалось в Беларуси – если тебе кто-то не нравится, настучи на него в органы. Причём сдать конкурента спецслужбам, что иронично, предложил Антон Мотолько, который и в Минске периодически присылал анонимки в Комитет госбезопасности.

Кстати, во всех этих переговорах команды бабариканцев периодически звучала ещё одна фамилия, которая бесит Стрижака и Вечорко. Речь идёт об Ольге Карач. Симпатичная девушка в узких кругах известна давней любовью к созданию всяческих фондов и объединений для псевдоборьбы с «режимом». Номинально она ещё и руководитель какого-то Международного центра гражданских инициатив «Наш Дом», зарегистрированного в Чехии. Отсюда и такая нелюбовь от Стрижака и Вечорко: деньги от западных партнёров идут именно через Прагу, и Карач всячески пытается урвать часть на свои проекты. И у BySol давно были подозрения, что Карач работает с бабариканцами. Всё верно. Как говорится, враг моего врага – мой друг.

Любовь Шибаршина, член предвыборного штаба Виктора Бабарико: «Я ей сказала, что "Света Оношко" – это не конкретный человек, это собранный образ. Она говорит: "Ну тогда понятно, всё ок, сливаем!"»

Илья Бегун, экс-участник команды Фондов солидарности в Вильнюсе: «Люб, она политик, она, думаю, сейчас включится на этапе, если ему предъявят обвинение. Потому что если она на текущий момент ещё не предъявила все факты, то, возможно, то ли у неё не хватает информации, то ли просто считала, что не время. Но если кто-то другой, а именно, в данном случае, в виде государства, начнёт… Да, и вот недавно Марунг Наталья очень хорошенько, недавно говорила, прошлась по ним там с какими-то людьми в правительстве – то да, Оля просто подключится автоматом».

Любовь Шибаршина, член предвыборного штаба Виктора Бабарико: «Просто мы с ней когда разговаривали, она говорила, что у неё есть информация, и достаточно много. Но да, это будет логично – если уже будет что-то, то начинают люди просто постепенно, по порядку, подключаться. Потому что я думаю, что мы, на самом деле, только часть знаем и догадываемся, сколько всего было».

Если вдруг нужно пояснить – у самих беглых оппозиционеров есть некий стопроцентный компромат на Стрижака и фонд BySol, и они ждут официального возбуждения уголовного дела в Литве, чтобы подлить масла в огонь и слить конкурента. Но я всё же напомню, что мотив – не защита денег доверчивых белорусов. А как раз попытка перетащить все финансовые потоки на себя. А когда речь идёт о деньгах – тут уже не до политики. И вот ещё одно видео: Илья Бегун в разговоре со своими экс-партнёрами просит тех слить Светлану Тихановскую как отработанный материал.

Илья Бегун, экс-участник команды Фондов солидарности в Вильнюсе: «На сегодняшний момент, если объективно смотреть, многие люди уже потеряли веру в эту всю революцию. Ну. Сами по себе пытаются что-то сделать, кто-то вообще забил на всё это болт. Я бы даже сказал, что, может быть, и я отчасти уже хочу закрыть любые инициативы, сказать людям спасибо и распустить все группы. Нужен кто-то медийный. Света как исполнитель – нет. Как медийное лицо – она, конечно, нужна. И если мы с какой-то точки зрения, то не с юридической как лидер республики – это нет, это сразу нет, забыть, до свидания».

Собственно, это то, что и происходит вокруг Тихановской в последние месяцы. Вся время появляются какие-то новые лица, от разных команд, которые рвутся к оппозиционной власти. У кого лицо медийнее и ярче – у тех и шансов на лидерство больше. А лидерство – значит, деньги. И ещё о бабариканцах. Вот уже вторую программу мы говорим о них – но (я надеюсь, вы заметили) ни разу не упоминается их вчерашний лидер. Да и Маша Колесникова – тоже. Я не поленился и посчитал – я прослушал 3 часа 42 минуты их внутренних аудио- и видеосообщений в Телеграме – Бабарико вскользь упоминается дважды, Колесникова – трижды, но с негативом. У неё там вроде вообще своя команда, и с некоторыми экс-партнёрами они в контрах. Вы уверены, что этим людям мы бы доверили страну? Они же сольют кого угодно ради денег. Завтра в «Наших новостях» на ОНТ мы расскажем о креативном лидере штаба бабариканцев в Литве. Идей у этой женщины много, но вряд ли она будет рада услышать их все в эфире белорусского госТВ. Будет интересно.

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