Британские медики спасли девочку, прожившую 4 месяца с батарейкой в пищеводе

Источник материала: ОНТ

Британские медики спасли маленькую девочку, которая четыре месяца прожила с инородным предметом в пищеводе. Историю рассказывает BBC .

В январе прошлого года к врачам обратился житель британского города Суиндон, которого беспокоило необычное поведение его 11-месячной дочки. Обычно здоровая, счастливая девочка в какой-то момент стала отказываться от твердой пищи, соглашалась съесть только пюре, с трудом пила воду и время от времени начинала задыхаться.

Не раз семья вызывала скорую помощь, семейного врача и возила девочку в местную больницу, чтобы выяснить, что с ней происходит. Врачи не могли разобраться, в чем дело, предварительно диагностируя то тонзиллит, то вирусную инфекцию, но лечение малышке не помогало.

В детской больнице в Бристоле, куда родители отвезли малышку в мае, ей сделали рентген, и вскоре выяснилось, что в пищеводе маленькой пациентки застряла батарейка-«таблетка». Она пробыла там четыре месяца, успела проржаветь и серьезно навредить тканям пищевода.

Операция по удалению инородного предмета длилась два часа и прошла успешно. Несмотря на первоначальные мрачные прогнозы, малышка быстро идет на поправку. Скоро ей должно исполниться два года, девочка уже может самостоятельно есть – правда, пока жидкую пищу.

Фото: Twitter

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