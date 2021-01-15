Состоялось прощание с митрополитом Филаретом. Каким его запомнили белорусы?

Источник материала: ОНТ

Сегодня Беларусь простилась с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим экзархом. Накануне на протяжении двух дней верующие могли отдать дань памяти православному иерарху и уважаемому духовному наставнику в Свято-Духовом кафедральном соборе. У гроба с телом непрерывно читали молитвы. Двери храма были открыты даже ночью. Прошла Божественная литургия с чином отпевания. И символичный момент – вчера во время траурной церемонии над собором кружили белые птицы. Провожали. А сегодня в последний путь Владыку проводили в Жировичах – одном из центров белорусского православия. Утром в монастырь потянулись верующие, чтобы в последний раз поблагодарить митрополита Филарета за его земные дела.





Это утро в обители было печальным и траурным. Официальные церемонии стартовали в 10 утра с божественной литургии и панихиды. Службу решили провести в главном храме обители – Успенском соборе. Несмотря на морозную погоду, попрощаться митрополитом съехались сотни людей со всей Беларуси и России, несли его любимые белые розы и со слезами на глазах вместе вспоминали, каким человеком был Владыка. Многие знали его лично.

Сначала архиерейская божественная литургия, затем панихида. В соборе за упокоение души митрополита Филарета молились больше трех часов. С алтаря на него последний раз смотрела жемчужина обители – Жировичская икона Божьей Матери – самая маленькая нерукотворная икона в мире. Храм был полон – делегации из всех епархий, представители власти, дипломаты, прихожане и семьи священников. Многие знали его лично.

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря: «Владыка Филарет – это харизма, это непросто герой Беларуси, это герой по жизни. Он дворянского сословия, но очень прост в обращении, для него все люди одинаковы. Я его знаю с 1978 года. И если что-то хорошее есть во мне, это заслуга Владыки Филарета».

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: «Это большая потеря для всей страны. Действительно во многом был символ, символ духовного возрождения, символ возрождения православной церкви. Это человек, о котором никто никогда не сказал плохо. Он очень был простой в общении, очень душевный».

Владыке Филарету было 85. Большую часть жизни он провел в Беларуси и успел сделать немало. В нашу страну московский священник попал еще в 78-м году. На его долю выпала сложная задача – сохранить истоки православия. Поэтому и Жировичский монастырь для митрополита не чужой – здесь он долгое время жил, руководил на тот момент единственным действующим мужским монастырем. Уже в 90-е возродил традиционные епархии, снова открыл семинарию. При нем Жировичи пережили масштабную реконструкцию, которая продолжается и сегодня.

В обители он и завещал себя похоронить. Ближе к обеду процессия прошла по территории монастыря с остановками у памятных мест. По пути собирая всё больше прихожан. И остановилась на холме, за Крестовоздвиженской церковью – самым отдаленным храмом комплекса. Здесь захоронены самые почитаемые в регионе старцы и священники. Там тело митрополита предали земле.

Протоиерей Георгий Вахромеев, племянник митрополита Филарета, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке (г. Москва): «Владыка Филарет – это мой учитель с самых младых моих лет. Учитель веры, учитель духовной, церковной жизни. Он сам являл собой такой пример верности православной церкви, которая явно влияла на окружающих людей».

Говорят, Владыка был прост в общении, нетребователен в быту и очень любил детей. А ещё снег и вообще морозную солнечную зиму. Такой была погода и сегодня.

В ближайшие дни в Жировичах будут особенно сильно молиться за упокоение души архипастыря. Ожидают и паломничества. Здесь понимают – проститься с митрополитом Филаретом и поклониться его праху пожелают многие. Монахи в обители говорят: смерть коснулась лишь тела Владыки, но душа его вознеслась на небеса и останется там на жизнь вечную. И с этих высот он все также будет оберегать белорусов и наверняка продолжит вдохновлять людей на добрые поступки, как делал это при жизни земной.

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