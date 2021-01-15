Делегаты Всебелорусского народного собрания – кто они и с какими проблемами поедут в столицу?

Источник материала: ОНТ

Народные избранники, представители трудовых коллективов, общественных организации – участниками VI Всебелорусского собрания будут люди разных профессий. Представлены будут интересы широкого круга граждан. Даже школьников. Среди делегатов – и педагоги, которые каждый день работают с будущими учеными, работниками сельского хозяйства, строителями. С какими они проблемами едут на главный форум пятилетки?





Каждый урок – новый вызов и преодоления своих страхов и стеснения. На занятиях у Вероники Горюновой дети учатся ораторскому мастерству, искусству общения, работать в команде. Так, в Лиозно растят будущих лидеров – класса, школы. Но сначала надо самому завоевать доверие школьников. Педагог, которого в прямом смысле переросли уже некоторые шестиклашки, давно стал своим в ученической среде.

Вероника Горюнова, методист Лиозненского районного центра детей и молодёжи: «Я с ними стараюсь дружить, быть на одной волне. С кем-то "Плейстейшен" обсуждать, с кем-то – науку, с кем-то – политику. Просто я стараюсь с ними дружить».

Районный центр детей и молодежи – сегодня это 57 обучающих групп, почти 600 увлеченных детей со всего района. Самый активный день – суббота, когда сюда съезжаются дети со всех сельских школ. А чтобы отдых запомнился, в игровой – вот такая фотозона. Мягкая – не игрушка – игрушище – подарок от взрослых сельчан. Неожиданный сюрприз растрогал всех, в глубинке люди добрее.

Темы, волнующие молодёжного лидера района и её коллег не только из образовательной сферы. Необходимо, чтобы новое поколение своё будущее видело и на селе, а не только смотрело в сторону города – с таким предложением Вероника едет на Всебелорусское народное собрание, сама она после университета вернулась на родину, хочет, чтобы и другие ребята приезжали развивать свои малые города.

Вероника Горюнова, делегат VI Всебелорусского народного собрания: «Я здесь живу, у нас городок маленький, очень волнует закрепление молодёжи на селе. У меня и сестра живёт и работает в сельской местности, кто-то уезжает. Их там мало остается. Вот эти вопросы. В городах строится много жилья, все стараются уехать, а вот вопрос закрепления на селе – очень актуальный, я считаю».

Витебскую область на форуме, который определит будущее развитие страны, представят 310 человек. Люди в регионе известные. Здесь лидеры народных мнений – депутаты, представители общественных объединений, социальной сферы, здравоохранения, образования, спорта, промышленности.

Иван Бабак, директор завода «Доломит»: «Как рядовой гражданин нашей страны и как руководитель предприятия вижу, что вопросов накопилось очень много, и сегодня как раз тот момент, что мы их должны рассмотреть».

Виктор Николайкин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Состоялись диалоговые площадки, они еще сегодня продолжаются. Надо обсудить и наметить план работы на пятилетку и не только. Это важное действо, которое определит политическое развитие нашей страны на десятилетия».

Территория его ответственности – 8 тысяч гектаров леса, озёра, родники и вся живность. Александр Крюков работает егерем в Прибужском Полесье – это биосферный заказник на крайнем юге страны. Здесь обитают исчезающие виды представителей флоры и фауны – все это необходимо сохранить.

Александр Сергеевич в Брестском районе личность известная – опытный, с внутренним стержнем, при этом скромный. Дважды был награждён орденом Красной звезды и медалью «За отвагу», но о своих боевых заслугах говорить не любит. Куда важнее, что будет дальше со страной, для себя он сформировал три вопроса. Молодежная политика, льготы для воинов интернационалистов. Отставник, патриот, но блок экономических вопросов вынес на первое место.

Александр Крюков, егерь Республиканского заказника «Прибужское Полесье»: «Это экономическое развитие нашего государства. Я считаю, это один из главнейших вопросов, от которого зависит много что: будет ли работа… Я хочу, чтобы люди работали, чтобы они получали достойную зарплату».

На местах делегаты продолжают аккумулировать самые проблемные вопросы. Время собрать мнение как можно большего количества жителей еще есть. VI Всебелорусское народное собрание соберёт в столице 2700 делегатов со всей страны. До исторического форума остаётся ровно месяц.

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