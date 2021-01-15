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Вечера на хуторе. Выяснения отношений в между супругом и любовником едва не привели в трагедии

15.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вечера на хуторе. Выяснения отношений в между супругом и любовником едва не привели в трагедии

Разборки между двумя участниками любовного треугольника едва не привели к смерти человека под Молодечно. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Правоохранители Молодечненского РОВД получили сообщение от работников «скорой», что в поселке Чисть была оказана медицинская помощь избитому 39-летнему гражданину. Пострадавшего с множественными травмами доставили в районную больницу. На место для разбирательства обстоятельств произошедшего выехали милиционеры.

Недавно 40-летний мужчина проходил мимо дома, где живет его супруга, заметил свет в окнах и решил в очередной раз выяснить отношения. Оказалось, женщины дома не было, но был ухажер. Рассерженный супруг не менее трех раз ударил пострадавшего руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, после чего вылил на него пятилитровую банку зеленой краски.


Чтобы позвать на помощь, потерпевшему пришлось выползти из квартиры на лестничную клетку и постучать в соседскую дверь. Соседи вызвали «скорую». Мужчину госпитализировали, в данный момент его жизнь находится вне опасности.

Работники угрозыска в течение суток задержали подозреваемого в совершении преступления. Задержанный супруг заявил, что сделал это из ревности. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. Наказание по этой статье уголовного кодекса – до 8 лет тюрьмы.

Фото: УВД Миноблисполкома


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Разборки между двумя участниками любовного треугольника едва не привели к смерти человека под Молодечно. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома. Правоохранители...
 
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