Электрогазосварщик погиб на производстве в Минском районе

Источник материала: ОНТ

Несчастный случай произошел на производстве в Минском районе – погиб один из работников. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Трагедия случилась на производстве в поселке Михановичи с 35-летним электрогазосварщиком в четверг, 14 января. Мужчина работал за станком, когда его одежда случайно попала в подвижную часть аппарата.

Он полученных травм он скончался. По предварительным данным медиков, причиной смерти послужило сдавливание одеждой грудной клетки. На месте трагедии работали следователи.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, по неосторожности повлекшее гибель человека. Проводится расследование, устанавливаются подробности обстоятельств произошедшего.

Фото: СК

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