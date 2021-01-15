На улице Волгоградской проблемы с водой

Источник материала: Onliner

В Минске на улице Волгоградской что-то случилось с водой. Telegram-канал «МотолькоПомоги» сообщает, что там «произошел прорыв, нет воды», а к дому №23 «приехала бочка с водой».

Сайт коммунальщиков 115.бел подтверждает эту информацию: действительно, с водоснабжением на улице Волгоградской есть проблемы. Устранить их обещают к 9 утра субботы, 16 января.





(будет дополнено)