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На улице Волгоградской проблемы с водой

15.01.2021 22:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске на улице Волгоградской что-то случилось с водой. Telegram-канал «МотолькоПомоги» сообщает, что там «произошел прорыв, нет воды», а к дому №23 «приехала бочка с водой».

Сайт коммунальщиков 115.бел подтверждает эту информацию: действительно, с водоснабжением на улице Волгоградской есть проблемы. Устранить их обещают к 9 утра субботы, 16 января.

На улице Волгоградской проблемы с водой

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на улице Волгоградской что-то случилось с водой. Telegram-канал «МотолькоПомоги» сообщает, что там «произошел прорыв, нет воды», а к дому №23 «приехала бочка с...
 
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