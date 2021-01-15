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На улице Волгоградской проблемы с водой
Источник материала: Onliner
В Минске на улице Волгоградской что-то случилось с водой. Telegram-канал «МотолькоПомоги» сообщает, что там «произошел прорыв, нет воды», а к дому №23 «приехала бочка с водой».
Сайт коммунальщиков 115.бел подтверждает эту информацию: действительно, с водоснабжением на улице Волгоградской есть проблемы. Устранить их обещают к 9 утра субботы, 16 января.
(будет дополнено)
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В Минске на улице Волгоградской что-то случилось с водой. Telegram-канал «МотолькоПомоги» сообщает, что там «произошел прорыв, нет воды», а к дому №23 «приехала бочка с...
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