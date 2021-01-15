﻿ Главный тренер ХК «Нью-Джерси Девилз»: белорус Шарангович очень впечатлил меня. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главный тренер ХК «Нью-Джерси Девилз»: белорус Шарангович очень впечатлил меня

15.01.2021 23:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Второе звено в «Динамо» и первое в «Нью-Джерси». Егор Шарангович стал 11-м белорусом, сыгравшим в сильнейшей хоккейной лиге мира. Этой ночью нападающий дебютировал в матче против «Бостона», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Не спала и следила за первым матчем 11-го белоруса в НХЛ Наталья Федорцова.

Главный тренер ХК «Нью-Джерси Девилз»: белорус Шарангович очень впечатлил меня

Эту ночь белорусские любители хоккея ждали почти пять лет. Последний раз наш игрок выходил на лед НХЛ в марте 2016-го. Это был Михаил Грабовский в составе «Айлендерс». И вот счетчик обнулился. Егор Шарангович сыграл в тройке с Джеком Хьюзом и Кайлом Палмьери (по факту, это первое звено). О себе Егор заявил уже в третьей смене, когда в меньшинстве убежал «один в ноль» с вратарем «Бостона» и заработал на себе удаление.

Еще раз наш нападающий заставил комментаторов закричать «Sharangovich!», когда на 13-й минуте по левому флангу без проблем пронесся мимо защитника «Бостона». Тот вышел из себя и применил грязный силовой, после которого Егор не сразу оклемался. Форвард заработал еще одно удаление и до второго периода на льду не появлялся.

Главный тренер ХК «Нью-Джерси Девилз»: белорус Шарангович очень впечатлил меня

К счастью, во второй 20-минутке Шарангович вернулся на площадку, и в первой же смене в третий раз обеспечил своей команде численное преимущество. В большинстве Егор не играл. Зато в третьем периоде нападающий показал себя во всей красе. Белорус выдал шикарный пас на Хьюза, который чудом не смог пробить вратаря соперника. А вскоре Шарангович получил возможность самому отличиться в меньшинстве. Однако первый плюс наш форвард получил на 54-й минуте, когда его пятерка оформила гол.

Первая встреча с участием Шаранговича завершилась поражением «Нью-Джерси» в серии послематчевых бросков – 2:3. Однако дебют для Егора получился хорошим, о чем упомянул и главный тренер команды Линди Рафф.

Главный тренер ХК «Нью-Джерси Девилз»: белорус Шарангович очень впечатлил меня

Линди Рафф, главный тренер ХК «Нью-Джерси Девилз»:
Шарангович очень впечатлил меня в ходе тренировочного лагеря. Его работа на тренировках и действия во время спаррингов были хороши Егор действительно делает много полезных вещей на льду, поэтому в сегодняшнем матче он вышел в первом звене. Это была возможность поставить к Хьюзу и Палмьери хорошего двустороннего игрока, который может и забросить, и сыграть в обороне. Думаю, это звено, которое способно забрасывать шайбы.

Главный тренер ХК «Нью-Джерси Девилз»: белорус Шарангович очень впечатлил меня

Следующий матч «дьяволы» проведут завтра, 16 января, против все того же «Бостона». На лед команды выйдут в 21:00 по минскому времени.

Люди в материале: Егор Шарангович, Линди Рафф, Джек Хьюз, Кайл Палмьери, Наталья Федорцова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Второе звено в «Динамо» и первое в «Нью-Джерси». Егор Шарангович стал 11-м белорусом, сыгравшим в сильнейшей хоккейной лиге мира. Этой ночью...
 
Новости дня
Новости разные
 
Электрогазосварщик погиб на производстве в Минском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by