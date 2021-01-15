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Главный тренер ХК «Нью-Джерси Девилз»: белорус Шарангович очень впечатлил меня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Второе звено в «Динамо» и первое в «Нью-Джерси». Егор Шарангович стал 11-м белорусом, сыгравшим в сильнейшей хоккейной лиге мира. Этой ночью нападающий дебютировал в матче против «Бостона», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Эту ночь белорусские любители хоккея ждали почти пять лет. Последний раз наш игрок выходил на лед НХЛ в марте 2016-го. Это был Михаил Грабовский в составе «Айлендерс». И вот счетчик обнулился. Егор Шарангович сыграл в тройке с Джеком Хьюзом и Кайлом Палмьери (по факту, это первое звено). О себе Егор заявил уже в третьей смене, когда в меньшинстве убежал «один в ноль» с вратарем «Бостона» и заработал на себе удаление.
Еще раз наш нападающий заставил комментаторов закричать «Sharangovich!», когда на 13-й минуте по левому флангу без проблем пронесся мимо защитника «Бостона». Тот вышел из себя и применил грязный силовой, после которого Егор не сразу оклемался. Форвард заработал еще одно удаление и до второго периода на льду не появлялся.
К счастью, во второй 20-минутке Шарангович вернулся на площадку, и в первой же смене в третий раз обеспечил своей команде численное преимущество. В большинстве Егор не играл. Зато в третьем периоде нападающий показал себя во всей красе. Белорус выдал шикарный пас на Хьюза, который чудом не смог пробить вратаря соперника. А вскоре Шарангович получил возможность самому отличиться в меньшинстве. Однако первый плюс наш форвард получил на 54-й минуте, когда его пятерка оформила гол.
Первая встреча с участием Шаранговича завершилась поражением «Нью-Джерси» в серии послематчевых бросков – 2:3. Однако дебют для Егора получился хорошим, о чем упомянул и главный тренер команды Линди Рафф.
Линди Рафф, главный тренер ХК «Нью-Джерси Девилз»:
Следующий матч «дьяволы» проведут завтра, 16 января, против все того же «Бостона». На лед команды выйдут в 21:00 по минскому времени.
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Новости Беларуси. Второе звено в «Динамо» и первое в «Нью-Джерси». Егор Шарангович стал 11-м белорусом, сыгравшим в сильнейшей хоккейной лиге мира. Этой ночью...
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