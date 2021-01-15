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Крупный денежный сертификат получила спортивная школа в Березино. Кто сделал подарок?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Березинской спортивной школе передали сертификат на 34 тысячи рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Щедрый подарок сделал один из солигорских волейбольных клубов в рамках акции «Наши дети». Деньги пойдут на развитие этого командного вида спорта в районе, а именно на закупку инвентаря – мячей, сетей и двух комплектов формы для женской команды.
Николай Михалев, тренер Березинской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:
Сейчас в Березино набрана новая волейбольная команда – 15 девочек в возрасте 10-11 лет. В ближайшее время они будут готовиться к своим первым соревнованиям.
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Новости Беларуси. Березинской спортивной школе передали сертификат на 34 тысячи рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Щедрый подарок сделал один из...
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