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В Беларуси проходит чемпионат страны по индорхоккею среди женских команд. Когда определится первый полуфиналист?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается чемпионат страны по индорхоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 и 16 января проходит второй круг, после которого определится первый полуфиналист турнира, другие разыграют оставшиеся места в плей-офф через золотой шанс.
В стартовой игре пятницы, 15 января, столичные девушки скрестили клюшки с барановичским «Текстильщиком». Несмотря на итоговый счет 5:2 в пользу хозяек, игра оказалась весьма напряженной. Высокий уровень конкуренции специалисты отмечают и на турнире в целом.
Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Обладатель титула чемпиона страны определится после третьего тура. Кто станет лучшей командой Беларуси и в 2022 году отправится в евротур, узнаем 6 февраля.
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В Беларуси проходит чемпионат страны по индорхоккею среди женских команд. Когда определится первый полуфиналист?
Новости Беларуси. Продолжается чемпионат страны по индорхоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 и 16 января проходит второй круг, после...
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