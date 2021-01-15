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NIVEA отказалась спонсировать чемпионат по хоккею в нашей стране. Белорусы тут же отреагировали

16.01.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бренд NIVEA заявил в Instagram, что не будет спонсором чемпионата мира по хоккею в этом году, если его все-таки проведут в Беларуси. Хотя обычно эта марка немецкой косметики была одним из главных рекламодателей спортивного мероприятия. Белорусы тут же рассыпались в комплиментах бренду — и некоторые реакции были уж очень эмоциональны. TUT.BY собрал самые яркие из них.

В первую очередь сотни благодарных белорусов наводнили комментарии в Instagram под заявлением NIVEA в официальном аккаунте. Сообщение об отказе спонсировать чемпионат по хоккею набрало почти 1000 лайков и более 200 комментариев.


Скриншот: инстаграм-аккаунт NIVEA

Женщины Беларуси, знайте: за вас уже пообещали, что отныне вы будете покупать только косметику этого бренда.

В других соцсетях заявление спонсора также не осталось без внимания.

А после поста редактора marketing.by Анны Шутовой о том, что бренд «проявил яйца», многие ответили восторгами.


Скриншот из Twitter

В Facebook тоже заметили поступок косметической марки.

 

Мужикам, конечно, не хватает флешмобов, мы же не можем просто так без повода взять раздеться и сфоткаться, например. Ну,…

Опубликовано Виталием Гринем Пятница, 15 января 2021 г.

Обожаю. Этот. Бальзам.

Опубликовано Ludmila Taliano Пятница, 15 января 2021 г.

Напомним, в ответе от официального аккаунта NIVEA в Instagram говорится:

— NIVEA выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Видя текущую ситуацию, мы решили, что бренд NIVEA MEN не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Беларуси.

Мы уже проинформировали IIHF об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями [данного вопроса].

 
 
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