NIVEA отказалась спонсировать чемпионат по хоккею в нашей стране. Белорусы тут же отреагировали

Источник материала: Tut.by

Бренд NIVEA заявил в Instagram, что не будет спонсором чемпионата мира по хоккею в этом году, если его все-таки проведут в Беларуси. Хотя обычно эта марка немецкой косметики была одним из главных рекламодателей спортивного мероприятия. Белорусы тут же рассыпались в комплиментах бренду — и некоторые реакции были уж очень эмоциональны. TUT.BY собрал самые яркие из них.

В первую очередь сотни благодарных белорусов наводнили комментарии в Instagram под заявлением NIVEA в официальном аккаунте. Сообщение об отказе спонсировать чемпионат по хоккею набрало почти 1000 лайков и более 200 комментариев.



Скриншот: инстаграм-аккаунт NIVEA

Женщины Беларуси, знайте: за вас уже пообещали, что отныне вы будете покупать только косметику этого бренда.

В других соцсетях заявление спонсора также не осталось без внимания.

Хороший крем для бритья NIVEA. Надо брать. Правда, ŠKODA? — Viktar Malishevsky (@malishevsky) January 15, 2021

Ждем приказа по силовикам и «рекомендаций» по чиновникам о запрете пользоваться NIVEA.) — Мiнск 1969 (@minsk_1969) January 15, 2021

А после поста редактора marketing.by Анны Шутовой о том, что бренд «проявил яйца», многие ответили восторгами.



Скриншот из Twitter

В Facebook тоже заметили поступок косметической марки.

Мужикам, конечно, не хватает флешмобов, мы же не можем просто так без повода взять раздеться и сфоткаться, например. Ну,… Опубликовано Виталием Гринем Пятница, 15 января 2021 г.

Напомним, в ответе от официального аккаунта NIVEA в Instagram говорится:

— NIVEA выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Видя текущую ситуацию, мы решили, что бренд NIVEA MEN не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Беларуси.

Мы уже проинформировали IIHF об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями [данного вопроса].