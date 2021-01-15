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NIVEA отказалась спонсировать чемпионат по хоккею в нашей стране. Белорусы тут же отреагировали
Источник материала: Tut.by
Бренд NIVEA
В первую очередь сотни благодарных белорусов наводнили комментарии в Instagram под
Женщины Беларуси, знайте: за вас уже пообещали, что отныне вы будете покупать только косметику этого бренда.
В других соцсетях заявление спонсора также не осталось без внимания.
А после
В Facebook тоже заметили поступок косметической марки.
Напомним, в ответе от официального аккаунта NIVEA в Instagram говорится:
— NIVEA выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Видя текущую ситуацию, мы решили, что бренд NIVEA MEN не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Беларуси.
Мы уже проинформировали IIHF об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями [данного вопроса].
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Пользователи Байнета очень бурно отреагировали на новость о том, что NIVEA не даст деньги на проведение чемпионата мира по хоккею, если тот пройдет в Беларуси....
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