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Porsche: объем продаж электрического Taycan превысил отметку в 20 тысяч машин

16.01.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии и проблем с поставками комплектующих прошлый год выдался непростым для автопроизводителей, тем не менее Porsche удалось близко подобраться к отметке 2019 года, когда компания смогла реализовать рекордное число автомобилей.


В истекшем году объем продаж Porsche на всех рынках составил 272 162 автомобиля, что на 3% меньше, чем в рекордном 2019 году. На китайском рынке в 2020 году Porsche передала клиентам 88 968 автомобилей — на 3% больше по сравнению с 2019 годом. Также в целом позитивная динамика наблюдалась и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке, где объем продаж составил 121 641 автомобиль (+4%). В Европе компания продала 80 892 автомобиля (-9%), а в Америке — 69 629 автомобилей (-8%).


В 2020 году было продано 20 015 экземпляров электрического седана Taycan — и это несмотря на шестинедельную остановку производства весной, которая совпала с периодом, когда новая модель еще только набирала обороты и на многих рынках были запланированы премьеры. Самой популярной моделью марки по-прежнему остается Cayenne — 92 860 проданных кроссоверов (+1% по сравнению с прошлым годом). Спорткары тоже пользовались большой популярностью у покупателей. Объем продаж спорткаров семейства 718 составил 21 784 экземпляра (+6%), а 911-х было продано 34 328 штук.

 
 
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Из-за пандемии и проблем с поставками комплектующих прошлый год выдался непростым для автопроизводителей, тем не менее Porsche удалось близко подобраться к отметке...
 
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