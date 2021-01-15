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Минчане из разных районов вышли сегодня на улицы
Источник материала: Хартия'97
Минчане из разных районов вышли сегодня на улицы
Морозы не помеха белорусским партизанам.
Белорусы уже 160 дней непрерывно протестуют против режима Лукашенко.
Сегодня, 15 января, жители Минска вышли на вечерние акции
На фото и видео Шабаны передают привет Питеру и Москве, а в Красном бору и Фрунзенском районе прошли большие марши.
В Минске также сегодня гуляла Серебрянка, Грушевка, Богдановича, Боровляны и другие районы, пишет телеграм-канал
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Морозы не помеха белорусским партизанам.
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