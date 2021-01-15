Источник материала: Хартия'97

Семь приемов, которые помогут уснуть за несколько минут 15.01.2021, 22:51

4,095

Эти приемы проверены исследованиями.

Всем хоть раз в жизни приходилось ворочаться в постели с ужасными мыслями о том, что через несколько часов уже прозвенит будильник, а сна до сих пор ни в одном глазу. Сайт championat.com собрали способы засыпания, проверенные исследованиями.

Метод «4-7-8»

Метод «4-7-8», разработанный доктором Эндрю Вейлом, представляет собой простую, но очень эффективную технику дыхания, которая способствует спокойствию и расслаблению. Она поможет быстро снять напряжение, благодаря чему вы уснёте. Методика считается самой эффективной для засыпания, поэтому первым делом сомнологи всегда рекомендуют именно её.

1. Примите наиболее удобное положение.

2. Полностью выдохните через рот, издав свистящий звук.

3. Закройте рот и вдохните через нос, мысленно считая до четырёх.

4. Задержите дыхание и мысленно посчитайте до семи.

5. Откройте рот и полностью выдохните со свистящим звуком, мысленно считая до восьми.

6. Повторите этот цикл не менее трёх раз.

Проветривание

Температура вашего тела меняется, когда вы засыпаете. Организм охлаждается, когда ложитесь спать, и согревается, когда встаёте. Если в комнате слишком тепло, заснуть может быть трудно. Проветрите помещение, перед тем как лечь, чтобы стало свежее.

Тёплая ванна или душ также помогут ускорить изменение температуры тела. Когда вы остынете после горячих процедур, мозг сигнализирует о том, что пора спать.

Результаты исследования, в котором люди, принимавшие ванну или душ при температуре 40,0-42,5 °C за 1-2 часа до сна, показали положительный эффект. Значительно повысилась эффективность сна, иными словами, увеличилось время, которое человек проводит в постели спящим, а не ворочающимся.

Режим сна

Многие считают, что составление графика сна помогает легче уснуть.

В организме действительно есть собственная регулирующая система, называемая циркадным ритмом. Эти внутренние часы сигнализируют о том, когда нужно бодрствовать, а когда отдыхать.

Как только тело приспособится к определённому графику, вам будет легче засыпать и просыпаться – ежедневно примерно в одно и то же время.

Также важно спать 7-9 часов каждую ночь. Согласно исследованиям, именно это количество сна считается наиболее оптимальным для взрослого человека.

Чтобы заснуть было проще, дайте себе 30-45 минут перед сном и расслабьтесь. Это позволит телу и разуму подготовиться ко сну.

Отказ от дневного сна

Из-за плохого сна по ночам люди с бессонницей, как правило, сонливы днём, что часто приводит к дневному сну. Однако существуют смешанные мнения о влиянии дневного отдыха на ночной.

Некоторые исследования показали, что частый продолжительный (не менее 2 часов) и поздний сон днём может привести к плохому качеству ночного сна и даже к недосыпу.

Другие исследования, напротив, говорят о том, что отдых днём вовсе не влияет на засыпание.

Несмотря на то, что данные разнятся, нельзя сказать точно, что дневной «тихий час» не несёт вреда для ночного сна. Если вы любите подремать, стоит понаблюдать за собственным организмом и выяснить, влияет ли это конкретно на вас. Попробуйте или полностью отказаться от дневного сна, или ограничиться коротким (30 минут или меньше) отдыхом до наступления вечера.

Правильный ужин

Многие слышали о том, что стакан горячего молока помогает уснуть. Это действительно так. Молочные продукты содержат триптофан, который способствует засыпанию. А вот пища с высоким содержанием углеводов может вредить полноценному ночному отдыху.

Если на ужин хочется съесть блюдо с высоким содержанием углеводов, следует сделать это как минимум за четыре часа до сна. Так у организма будет достаточно времени, чтобы переварить его.

Спорт – днём, крепкий сон – ночью

Спорт может продлить сон и улучшить его качество за счёт увеличения выработки серотонина в мозге и снижения уровня кортизола, гормона стресса.

Однако важно придерживаться тренировочного плана средней интенсивности и не переусердствовать, поскольку чересчур усердные тренировки только навредят вашему сну.

Время дня, когда вы тренируетесь, тоже играет важную роль. Занятия утром дадут больший позитивный эффект, чем спорт днём.

Отказ от гаджетов

Использование электронных устройств поздно вечером крайне негативно сказывается на качестве сна. Заснуть может быть гораздо сложнее, если перед этим вы смотрели телевизор, играли в видеоигры или пользовались смартфоном.

Отчасти это связано с тем, что цифровые экраны излучают синий свет, который, как было обнаружено, подавляет мелатонин. Помимо этого, использование гаджетов поддерживает разум в активном и занятом состоянии – его будет гораздо сложнее «отключить», чтобы заснуть.

Если у вас имеются проблемы со сном, первым делом попробуйте способ «4-7-8». Этот метод может стать настоящей палочкой-выручалочкой даже в «экстремальных» ситуациях, когда заснуть нужно как можно скорее. Если же он не принесёт результата, осмотритесь, быть может, уснуть мешают другие факторы: например, включённый компьютер, духота или плотный ужин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .