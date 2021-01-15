Источник материала: Хартия'97

Большая колонна протестующих собралась во Фрунзенском районе Минска 1 15.01.2021, 22:45

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Люди скандируют: «Жыве Беларусь».

Белорусы уже 160 дней непрерывно протестуют против узурпатора Лукашенко.

Сегодня, несмотря на мороз, минчане вышли на акции в своих районах.

- Большая колонна протестующих собралась во Фрунзенском районе Минска. Люди скандируют: "Жыве Беларусь", пишет телеграм-канал tut.by .

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