|
Большая колонна протестующих собралась во Фрунзенском районе Минска
Источник материала: Хартия'97
Большая колонна протестующих собралась во Фрунзенском районе Минска
Люди скандируют: «Жыве Беларусь».
Белорусы уже 160 дней непрерывно протестуют против узурпатора Лукашенко.
Сегодня, несмотря на мороз, минчане вышли на акции в своих районах.
- Большая колонна протестующих собралась во Фрунзенском районе Минска. Люди скандируют: "Жыве Беларусь", пишет телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди скандируют: «Жыве Беларусь».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)